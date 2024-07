Nuoto, Thomas Ceccon non si scompone: “Non imparo mai…Ma l’uomo da battere sono io”

Thomas Ceccon in ciabatte, anche troppo, nelle batterie dei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi. Il detentore del record del mondo di specialità ha chiuso al dodicesimo posto assoluto la sessione mattutina: quarto nella terza batteria in 53”45, l’azzurro è rimasto un po’ sul filo entrando comunque nei migliori sedici per questa sera.

“Con un paio di decimi di meno sarei stato più contento – afferma ai microfoni della Rai a caldo – avrei potuto rischiare dopo il piazzamento ottenuto, ma sto bene fisicamente, sono molto allenato“.

Thomas poi spiega il suo approccio tattico, dichiarando in pratica di voler risparmiare un po’ di energie: “Non imparo mai. Ho solo una gara da fare, sono allenatissimo: non credo che con mezzo secondo in meno le cose sarebbero cambiate di molto. Ora però si cambia registro dalla semifinale“.

Parlando degli avversari, non sottovaluta le sue capacità, anzi: “Gli avversari sono i soliti. I due americani e il cinese, gli altri non credo possano portare problemi, li conosco. Poi ci sono io, fa effetto vedere vicino al proprio nome il simbolo del record del record del mondo. Sono un po’ l’uomo da battere perché lo sono, punto e basta“.