Nuoto, Thomas Ceccon re dei 100 dorso alle Olimpiadi! Pilato a un centesimo dal podio

Calato il sipario su questa terza giornata di semifinali e di Finali nella piscina olimpica di Parigi. Un day-3 dai contenuti molto forti ed emozionanti per l’Italia, visto l’oro nei 100 dorso di Thomas Ceccon. Il veneto ha rispettato quanto si era prefissato e si è imposto in maniera autorevole con il crono di 52.00 a precedere di 0.32 il cinese Xu Jiayu e di 0.39 lo statunitense Ryan Murphy. Per il Bel Paese è il primo oro in questa specialità e in questo stile nella storia dei Giochi.

Ha provato a salire sul podio anche Benedetta Pilato e la pugliese c’è andata molto vicina. Benny, infatti, è giunta quarta nell’atto conclusivo dei 100 rana donne a solo un centesimo dal terzo gradino occupato dall’irlandese Mona McSharry: 1:05.60 per Pilato, come Lilly King, e 1:05.59 per McSharry. Una Finale molto equilibrata in cui alla fine la miglior nuotata negli ultimi 15 metri della sudafricana Tatjana Smith ha prevalso in 1:05.28 davanti alla cinese Tang Qianting (1:05.54).

Pronostici rispettati nella Finale dei 400 misti donne. La canadese Summer McIntosh, detentrice del primato del mondo della distanza, ha sbaragliato il campo e si è imposta con il crono di 4:27.71 a precedere le due americane Katie Grimes (4:33.40) ed Emma Weyant (4:34.93). McIntosh strepitosa soprattutto a rana rispetto alla concorrenza, con Grimes salta per aria dopo aver fatto molto bene a farfalla e a dorso. Primo titolo olimpico per la canadese.

Nei 200 stile libero David Popovici completa le corone. Dopo i successi agli Europei e ai Mondiali, è arrivata l’affermazione ai Giochi nei 200 stile libero per il rumeno. 1:44.72 per lui a precedere di appena 0.02 il britannico Matthew Richards e di 0.07 lo statunitense Luke Hobson. Ha pagato il prezzo di un passaggio troppo veloce il tedesco Lukas Maertens, che ha chiuso in quinta posizione in 1:45.46.

Nell’ultima Finale di giornata, ovvero i 200 stile libero donne, l’australiana Mollie O’Callaghan ha vinto il duello con la connazionale Ariarne Titmus: 1:53.32 per O’Callaghan (record olimpico) e 1:53.81 per Titmus. Il bronzo è andato alla rappresentante di Hong Kong, Siobhan Bernadette Haughey (1:54.55).

Nelle semifinali dei 100 dorso femminili l’americana Regan Smith ha ottenuto il miglior tempo di ingresso all’atto conclusivo (57.97) a precedere l’australiana Kaylee McKeown (57.99). E il confronto per l’oro dovrebbe racchiudersi a queste due atlete. Alla fine della fiera, la Nazionale di nuoto può vantare tre medaglie dopo tre giorni di gare: 2 ori e 1 bronzo.