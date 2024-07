Nuoto, Sara Franceschi: “Troppi pensieri, a metà gara si è spenta la luce”

Sara Franceschi alza subito bandiera bianca nei 400 misti alle Olimpiadi. Mai in discussione la sua non qualificazione alle semifinali: dopo i primi 50 metri l’azzurra si è progressivamente sgonfiata, rimanendo costantemente al settimo posto e chiudendo in 4’48”89, crono parecchio alto non solo per la gara ma anche per i suoi standard.

La sua prova la esclude automaticamente dal passaggio al turno successivo già alla prima batteria, con il penultimo tempo di giornata. Davvero troppo poco per una come lei: “Avevo troppi pensieri per la testa – afferma Sara ai microfoni della Rai -, ho cercato di partire con il piede giusto per non rimanere troppo indietro a delfino, ma dopo il dorso ho visto le avversarie avanti ed il mio cervello si è spento. I secondi 200 metri di gara sono andati nel modo peggiore“.

Gli annosi problemi alla spalla potrebbero aver influito sulla sua preparazione, ma Sara non vuole utilizzare questa scusante: “Sono cresciuta dopo il Mondiale, ero più consapevole. Il mio problema fisico è passato in secondo piano, mi sono allenata bene. Ora devo capire questo risultato, devo capire che cosa è successo“.