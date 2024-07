Calato il sipario sulla penultima giornata di gare degli Europei 2024 di nuoto giovanili a Vilnius, in Lituania. L’Italia continua a recitare il ruolo della primattrice, avendo portato il proprio bottino di medaglie a 9 ori, 7 argenti e 1 bronzo, in vetta al medagliere. Non ci sono dubbi che la protagonista di questa spedizione sia Sara Curtis.

La 17enne Savigliano, allenata da Thomas Maggiora, ha trionfato nella Finale dei 100 stile libero in 54″22, migliorando il primato personale e il record italiano cadette di 54″31 nuotato agli Assoluti primaverili di Riccione. Un incidere convincente per lei, a precedere l’ungherese Minna Abraham (54″28) e l’irlandese Grace Davison (55″11). Sara è diventata la quinta performer italiana assoluta in questa specialità, alle spalle di Federica Pellegrini (53″18), Sofia Morini (53″92), Chiara Tarantino (54″04) e Silvia Di Pietro (54″11).

Nella 4×200 stile libero maschile i pronostici sono stati rispettati e gli azzurrini si sono portati a casa il metallo più pregiato. Alessandro Ragaini ha aperto con una frazione da 1’47″26. A seguire Filippo Bertoni (1’49″26), Gabriele Valente (1’49″05) e Carlos D’Ambrosio (1’46″48), per un crono da 7’12″15 (record dei campionati), battendo la Germania (7’19″85) e la Turchia (7’19″99).

La terza medaglia di giornata per il Bel Paese è arrivata da Emma Gianelli: terza la nostra portacolori con il primato personale polverizzato di 8’33″83, nella gara vinta dalla britannica Amelie Blocksidge (8’30″05) davanti all’ungherese Vivien Jackl (8’32″33). Nella medesima Finale al maschile, Bertoni si è classificato quarto in 8’02″41, nella prova in cui il turco Kuzey Tuncelli si è confermato di alto livello in 7’48″01.

Nell’atto conclusivo dei 200 delfino donne Giada Alzetta ha concluso in sesta posizione (2’12″40). L’oro è andato alla belga Sarah Dumont in 2’09″64 davanti alla spagnola Laura Cabanes Garzas (2’09″96) e alla tedesca Alina Baievych (2’10″09).

Parlando delle semifinali, D’Ambrosio e Lorenzo Ballarati sono entrati nell’atto conclusivo dei 100 sl con il secondo (49″28) e sesto crono (49″53) nell’overall guidato dal croato Vlaho Nenadic (48″88). 100 dorso uomini in cui Daniele Del Signore e Davide Lazzari si sono posizionati in seconda e quinta posizione con il tempo di 55″12 e di 55″33. Il migliore è stato il ceco Jakub Jan Krischke (55″02). Per Lazzari è arrivato il personale. In Finale nei 100 rana donne anche Irene Mati (1’09″28, sesto tempo), mentre niente da fare per Lisa Lucchesi (nona in 1’09″40 con il personale).

Pass per gli atti conclusivi anche nei 50 delfino uomini con Daniele Momoni (personale di 23″22 e terzo crono), nei 200 misti donne con Alzetta (quarta in 2’16″27) e Giulia Pascareanu (2’16″32) e nei 100 dorso donne con Benedetta Boscaro (sesta in 1’02″31).