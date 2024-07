Nuoto, orari Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani in gara giorno per giorno, calendario, tv

Dal 27 luglio al 4 agosto la piscina in corsia della “Paris La Defense Arena” sarà teatro del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella prima settimana della rassegna a Cinque Cerchi la vasca transalpina sarà una grande attrazione e sarà interessante capire in che modo la Nazionale italiana saprà rispondere presente in un contesto altamente qualificato.

Sarà complicato replicare i sei podi a Tokyo e, da questo punto di vista, la formazione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, cercherà semmai di ottenere quel metallo pregiato che in Giappone tre anni fa non è arrivato. Il più accreditato, in questo senso, è Thomas Ceccon, primatista del mondo nei 100 dorso, che sarà in gara anche nella distanza doppia per centrare l’accesso in Finale.

Le altre carte da medaglie, poi, potrebbero essere Simona Quadarella nei 1500 stile libero e magari Benedetta Pilato nei 100 rana, senza dimenticare nella medesima specialità al maschile Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico a Tokyo. Atleta romana sui blocchi di partenza anche dei 400 e degli 800 stile libero e nelle 16 vasche vi potrebbero essere anche altre possibilità. Si spera che anche la staffetta 4×100 sl possa ambire al podio come accaduto nel 2021, ma la concorrenza è davvero spietata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto e gli azzurri al via delle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 100m farfalla (D)

Batterie 400m stile libero (D)

Batterie 100m rana (U)

Batterie 400m stile libero (U)

Batterie staffetta 4x100m stile libero (D)

Batterie staffetta 4x100m stile libero (U)

20:30 – 22:30

Semifinali 100m farfalla (D)

Finale 400m stile libero (U)

Finale 400m stile libero (D)

Semifinali 100m rana (U)

Finale staffetta 4x100m stile libero (D)

Finale staffetta 4x100m stile libero (U)

Domenica 28 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 200m stile libero (U)

Batterie 400m misti (U)

Batterie 100m rana (D)

Batterie 100m dorso (U)

Batterie 200m stile libero (D)

20:30 – 22:30

Finale 400m misti (U)

Finale 100m farfalla (D)

Semifinali 200m stile libero (U)

Semifinali 100m rana (D)

Semifinali 100m dorso (U)

Finale 100m rana (U)

Semifinali 200m stile libero (D)

Lunedì 29 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 400m misti (D)

Batterie 100m dorso (D)

Batterie 800m stile libero (U)

20:30 – 22:30

Finale 400m misti (D)

Finale 200m stile libero (U)

Semifinali 100m dorso (D)

Finale 100m dorso (U)

Finale 100m rana (D)

Finale 200m stile libero (D)

Martedì 30 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 200m farfalla (U)

Batterie 100m stile libero (U)

Batterie 1500m stile libero (D)

Batterie 100m stile libero (D)

Batterie 200m rana (U)

Batterie 4x200m stile libero (U)

20:30 – 22:30

Semifinali 100m stile libero (U)

Semifinali 200m farfalla (U)

Finale 100m dorso (D)

Finale 800m stile libero (U)

Semifinali 100m stile libero (D)

Semifinali 200m rana (U)

Finale staffetta 4x200m stile libero (U)

Mercoledì 31 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 200m rana (D)

Batterie 200m dorso (U)

Batterie 200 m farfalla (D)

20:30 – 22:30

Finale 100m stile libero (D)

Finale 200m farfalla (U)

Semifinali 200m farfalla (D)

Finale 1500m stile libero (D)

Semifinali 200m dorso (U)

Semifinali 200m rana (D)

Finale 200m rana (U)

Finale 100m stile libero (U)

Giovedì 1° agosto

11:00 – 13:00

Batterie 200m dorso (D)

Batterie 50m stile libero (U)

Batterie 200 m misti (U)

Batterie 4x200m stile libero (D)

20:30 – 22:30

Finale 200m farfalla (D)

Finale 200m dorso (U)

Semifinali 50m stile libero (U)

Finale 200m rana (D)

Semifinali 200m dorso (D)

Semifinali 200m misti (U)

Finale staffetta 4x200m stile libero (D)

Venerdì 2 agosto

11:00 – 13:00

Batterie 100m farfalla (U)

Batterie 200m misti (D)

Batterie 800m stile libero (D)

Batterie staffetta mista 4x100m misti

20:30 – 22:30

Finale 50m stile libero (U)

Finale 200m dorso (D)

Finale 200m misti (U)

Semifinali 100m farfalla (U)

Semifinali 200m misti (D)

Sabato 3 agosto

11:00 – 13:00

Batterie 50m stile libero (D)

Batterie 1500m stile libero (U)

Batterie staffetta 4x100m misti (U)

Batterie staffetta 4x100m misti (D)

20:30 – 22:30

Finale 100m farfalla (U)

Semifinali 50m stile libero (D)

Finale 200m misti (D)

Finale 800m stile libero (D)

Finale staffetta mista 4x100m misti

Domenica 4 agosto

18:30 – 20:30

Finale 50m stile libero (D)

Finale 1500m stile libero (U)

Finale staffetta 4x100m mista (U)

Finale staffetta 4x100m mista (D)

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 100m farfalla (D) – Costanza Cocconcelli, Viola Scotto di Carlo

Batterie 400m stile libero (D) – Simone Quadarella

Batterie 100m rana (U) – Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti

Batterie 400m stile libero (U) – Marco De Tullio, Matteo Lamberti

Batterie staffetta 4x100m stile libero (D) – Italia

Batterie staffetta 4x100m stile libero (U) – Italia

20:30 – 22:30

Semifinali 100m farfalla (D)

Finale 400m stile libero (U)

Finale 400m stile libero (D)

Semifinali 100m rana (U)

Finale staffetta 4x100m stile libero (D)

Finale staffetta 4x100m stile libero (U)

Domenica 28 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 200m stile libero (U) – Filippo Megli, Alessandro Ragaini

Batterie 400m misti (U) – Alberto Razzetti

Batterie 100m rana (D) – Lisa Angiolini, Benedetta Pilato

Batterie 100m dorso (U) – Thomas Ceccon, Michele Lamberti

Batterie 200m stile libero (D) – Nessuna italiana iscritta

20:30 – 22:30

Finale 400m misti (U)

Finale 100m farfalla (D)

Semifinali 200m stile libero (U)

Semifinali 100m rana (D)

Semifinali 100m dorso (U)

Finale 100m rana (U)

Semifinali 200m stile libero (D)

Lunedì 29 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 400m misti (D) – Sara Franceschi

Batterie 100m dorso (D) – Nessuna italiana iscritta

Batterie 800m stile libero (U) – Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

20:30 – 22:30

Finale 400m misti (D)

Finale 200m stile libero (U)

Semifinali 100m dorso (D)

Finale 100m dorso (U)

Finale 100m rana (D)

Finale 200m stile libero (D)

Martedì 30 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 200m farfalla (U) – Alberto Razzetti, Giacomo Carini

Batterie 100m stile libero (U) – Alessandro Miressi, Leonardo Deplano

Batterie 1500m stile libero (D) – Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci

Batterie 100m stile libero (D) – Nessuna italiana iscritta

Batterie 200m rana (U) – Nessun italiano iscritto

Batterie 4x200m stile libero (U) – Italia

20:30 – 22:30

Semifinali 100m stile libero (U)

Semifinali 200m farfalla (U)

Finale 100m dorso (D)

Finale 800m stile libero (U)

Semifinali 100m stile libero (D)

Semifinali 200m rana (U)

Finale staffetta 4x200m stile libero (U)

Mercoledì 31 luglio

11:00 – 13:00

Batterie 200m rana (D) – Francesca Fangio

Batterie 200m dorso (U) – Thomas Ceccon, Matteo Restivo

Batterie 200 m farfalla (D) – Nessuna italiana iscritta

20:30 – 22:30

Finale 100m stile libero (D)

Finale 200m farfalla (U)

Semifinali 200m farfalla (D)

Finale 1500m stile libero (D)

Semifinali 200m dorso (U)

Semifinali 200m rana (D)

Finale 200m rana (U)

Finale 100m stile libero (U)

Giovedì 1° agosto

11:00 – 13:00

Batterie 200m dorso (D) – Margherita Panziera

Batterie 50m stile libero (U) – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

Batterie 200 m misti (U) – Alberto Razzetti

Batterie 4x200m stile libero (D) – Italia

20:30 – 22:30

Finale 200m farfalla (D)

Finale 200m dorso (U)

Semifinali 50m stile libero (U)

Finale 200m rana (D)

Semifinali 200m dorso (D)

Semifinali 200m misti (U)

Finale staffetta 4x200m stile libero (D)

Venerdì 2 agosto

11:00 – 13:00

Batterie 100m farfalla (U) – Nessun iscritto

Batterie 200m misti (D) – Sara Franceschi

Batterie 800m stile libero (D) – Simona Quadarella

Batterie staffetta mista 4x100m misti – Italia

20:30 – 22:30

Finale 50m stile libero (U)

Finale 200m dorso (D)

Finale 200m misti (U)

Semifinali 100m farfalla (U)

Semifinali 200m misti (D)

Sabato 3 agosto

11:00 – 13:00

Batterie 50m stile libero (D) – Sara Curtis

Batterie 1500m stile libero (U) – Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio

Batterie staffetta 4x100m misti (U) – Italia

Batterie staffetta 4x100m misti (D) – Italia

20:30 – 22:30

Finale 100m farfalla (U)

Semifinali 50m stile libero (D)

Finale 200m misti (D)

Finale 800m stile libero (D)

Finale staffetta mista 4x100m misti

Domenica 4 agosto

18:30 – 20:30

Finale 50m stile libero (D)

Finale 1500m stile libero (U)

Finale staffetta 4x100m mista (U)

Finale staffetta 4x100m mista (D)

PROGRAMMA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.