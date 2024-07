Nuoto, Nicolò Martinenghi ha vinto l’oro per 2 centesimi! I distacchi esatti dei 100 rana alle Olimpiadi

Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 arriva dal nuoto, e l’artefice è Nicolò Martinenghi, il quale si impone nei 100 metri rana maschili con il crono di 59″03: assegnata una doppia medaglia d’argento, in quanto alle spalle dell’azzurro, in 59″05, e dunque staccati di 0″02, si piazzano ex aequo il britannico Adam Peaty e lo statunitense Nic Fink.

Resta ai piedi del podio il tedesco Melvin Imoudu in 59″11, il quale arriva a soli 0″08 dall’oro, ma torna a casa senza medaglia. Più staccati gli altri finalisti: quinto un altro tedesco, Lucas Matzerath, che fa segnare 59″30, a 0″27 dall’azzurro.

Sesta piazza per il neerlandese Arno Kamminga in 59″32, a 0″29 da Martinenghi, più attardato il cinese Qin Haiyang, settimo in 59″50, a 0″47, infine è ottavo l’altro neerlandese Caspar Corbeau in 59″98, a 0″95. Nessuno sotto i 59″, nessuno sopra il 1′: tutti i finalisti raccolti in meno di 1″.

ORDINE D’ARRIVO 100 RANA MASCHILI

1 MARTINENGHI Nicolò ITA 59.03

2 PEATY Adam GBR 59.05 +0.02

2 FINK Nic USA 59.05 +0.02

4 IMOUDU Melvin GER 59.11 +0.08

5 MATZERATH Lucas GER 59.30 +0.27

6 KAMMINGA Arno NED 59.32 +0.29

7 QIN Haiyang CHN 59.50 +0.47

8 CORBEAU Caspar NED 59.98 +0.95