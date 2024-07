Prima giornata di gare domani alla “Paris La Defense Arena“, teatro del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un day-1 in cui il Bel Paese cercherà di confermare l’argento a Cinque Cerchi della 4×100 stile libero a Tokyo, anche se vista la concorrenza sarà complicato. Quali sono i nomi degli atleti coinvolti nella composizione della staffetta veloce? Ecco l’elenco:

Thomas Ceccon

Paolo Conte Bonin

Leonardo Deplano

Manuel Frigo

Alessandro Miressi

Lorenzo Zazzeri

Facendo un passo indietro, nei Giochi in Giappone la formazione tricolore era formata da Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo, capace di firmare il nuovo record italiano di 3’10″11. Si punterà su un quartetto collaudato, oppure ci saranno nuovi inserimenti? Probabilmente si faranno ragionamenti in proposito per quanto accadrà in batteria.

Preso atto che le posizioni di Miressi e Ceccon appaiono abbastanza cristallizzate nell’ottica di una qualificazione alla Finale, bisognerà vedere come sarà gestita la situazione rispetto alle prestazioni di Zazzeri, Frigo, Deplano e Conte Bonin. Da notare che il secondo, il terzo e il quarto citato abbiano ottenuto i loro migliori tempi proprio in questo 2024, ovvero Frigo in 48.25, Deplano in 48.09 e Conte Bonin in 48.41.

Vedremo quindi se Cesare Butini (Direttore Tecnico) opterà per l’usato sicuro o se cercherà un nuovo inserimento, in considerazione di quanto accadrà al mattino parigino.