Nuoto, il palmares di Thomas Ceccon. Europei, Mondiali e Olimpiadi: ha vinto tutto!

Thomas Ceccon è il secondo olimpionico del nuoto dell’Italia a Parigi 2024: dopo l’oro nei 100 rana di Nicolò Martinenghi, questa sera l’azzurro ha portato a quota due i titoli centrati dalla spedizione del Bel Paese ai Giochi imponendosi nei 100 dorso.

Ceccon, dopo l’argento nella 4x100m sl ed il bronzo nella 4x100m misti centrati a Tokyo 2020, completa il proprio personale set di medaglie olimpiche e, soprattutto, ora vanta almeno un oro in tutte le maggiori manifestazioni internazionali sia in vasca lunga che in vasca corta.

IL PALMARES DI THOMAS CECCON

OLIMPIADI ESTIVE

PARIGI 2024: ORO NEI 100 DORSO, bronzo nella 4x100m sl

Tokyo 2020: argento nella 4x100m sl e bronzo nella 4x100m misti.

MONDIALI VASCA LUNGA

Fukuoka 2023: oro nei 50 farfalla, argento nei 100 dorso, argento nella 4×100 stile libero

Budapest 2022: oro nei 100m dorso, nella 4x100m misti, bronzo nella 4x100m sl.

MONDIALI VASCA CORTA

Melbourne 2022: oro nella 4x100m stile libero, oro nei 100 misti, oro nella 4×50 mista, argento nella 4×50 stile libero, bronzo nella 4x200m stile libero, bronzo nella 4×100 misti

Abu Dhabi 2021: oro nella 4x100m misti, argento nella 4x100m sl, bronzo nei 100 misti e nella 4x50m misti.

EUROPEI VASCA LUNGA

Roma 2022: oro nei 50m farfalla, nei 100 dorso, nella 4x100m sl e nella 4x100m misti, argento nella 4x100m misti mista e 50m dorso.

Budapest 2020: bronzo nella 4x100m sl, nella 4x100m misti e nella 4x100m sl mista.

EUROPEI VASCA CORTA

Otopeni 2023: oro nella 4×50 mista, argento nella 4×50 stile libero

Kazan 2021: oro nella 4x50m misti, argento nei 200m misti e nella 4x50m sl, bronzo nei 50m farfalla

Glasgow 2019: bronzo nella 4x50m sl.