Nuoto, i ranking mondiali gara per gara prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. 6 italiani in top5

Da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto la Paris La Defense Arena sarà teatro delle gare di nuoto in corsie delle Olimpiadi di Parigi 2024. Grande attesa in vista di quel che sarà. Si prevede un’edizione memorabile e in cui l’Italia cercherà di tagliarsi uno spazio rilevante. Non sarà semplice replicare i sei podi dell’edizione di Tokyo, ma la formazione di Cesare Butini ci proverà.

Dando uno sguardo ai ranking stagionali, gli atleti azzurri più accreditati sono sei. Nelle gare lunghe della vasca (800-1500 stile libero), Gregorio Paltrinieri e soprattutto Simona Quadarella cercheranno di regalare soddisfazioni e di lasciare il segno. Nei 100 dorso Thomas Ceccon è probabilmente la carta più importante da giocare per conquistare l’oro.

Allargando gli orizzonti Benedetta Pilato, con la sua ascesa nei 100 rana, vorrà essere tra le protagoniste e ambire alla prestigiosa top-3, mentre Alberto Razzetti e Giacomo Carini nei 400 misti e nei 200 farfalla vorranno migliorare i riscontri di cui sono accreditati e vedere in quale posizione saranno alla fine della fiera.

Di seguito i ranking stagionali:

RANKING MONDIALI GARA PER GARA OLIMPIADI PARIGI 2024 NUOTO

50 stile libero uomini

1 21.13 MCEVOY Cameron AUS

2 21.25 PROUD Benjamin 1GBR

3 21.38 BUKHOV Vladyslav UKR

4 21.41 DRESSEL Caeleb USA

5 21.48 LIENDO Josh CAN

6 21.52 MANAUDOU Florent FRA

7 21.59 GUILIANO ChrisUSA

8 21.66 ALEXY Jack USA

8 21.66 GROUSSET Maxime FRA

10 21.67 CASTANO GARCIA Gabriel MEX

50 stile libero donne

1 23.69 SJOESTROEM Sarah SWE

2 23.91 DOUGLASS Kate USA

3 23.95 WASICK Katarzyna POL

4 23.99 JACK Shayna AUS

5 24.06 WALSH Gretchen USA

6 24.09 HUSKE Torri USA

7 24.13 MANUEL Simone USA

8 24.22 WU Qingfeng CHN

9 24.26 WEITZEIL Abbey USA

9 24.26 HARRIS Meg AUS

100 stile libero uomini

1 46.80 1003 PAN Zhanle CHN

2 46.88 998 POPOVICI David ROU

3 47.08 986 ALEXY Jack USA

4 47.25 975 GUILIANO Chris USA

5 47.33 970 GROUSSET Maxime FRA

6 47.49 960 NEMETH Nandor HUN

7 47.53 958 DRESSEL Caeleb USA

8 47.55 957 LIENDO Josh CAN

9 47.59 954 ARMSTRONG Hunter USA

10 47.63 952 CHALMERS Kyle AUS

100 stile libero donne

1 52.26 STEENBERGEN Marrit NED

2 52.27 O’CALLAGHAN Mollie AUS

3 52.52 HARRIS Meg AUS

4 52.55 HAUGHEY Siobhan Bernadette HKG

5 52.56 DOUGLASS Kate USA

6 52.57 SJOESTROEM Sarah SWE

7 52.65 JACK Shayna AUS

8 52.68 YANG Junxuan CHN

9 52.90 HUSKE Torri USA

10 52.95 CAMPBELL Bronte AUS

200 stile libero uomini

1 1:43.13 POPOVICI David ROU

2 1:44.14 MARTENS Lukas GER

3 1:44.69 RICHARDS Matthew GBR

4 1:44.75 SCOTT Duncan GBR

4 1:44.75 HWANG Sunwoo KOR

6 1:44.89 HOBSON Luke USA

7 1:44.96 RAPSYS Danas LTU

8 1:45.09 DEAN Tom GBR

9 1:45.28 GUY James GBR

10 1:45.29 MATSUMOTO Katsuhiro JPN

200 stile libero donne

1 1:52.23 TITMUS Ariarne AUS

2 1:52.48 O’CALLAGHAN Mollie AUS

3 1:53.69 MCINTOSH Summer CAN

4 1:54.37 YANG Junxuan CHN

5 1:54.52 HAUGHEY Siobhan Bernadette HKG

6 1:54.97 LEDECKY Katie USA

7 1:55.12 SEEMANOVA Barbora CZE

8 1:55.44 HARVEY Mary-Sophie CAN

9 1:55.45 FAIRWEATHER Erika NZL

10 1:55.57 PALLISTER Lani AUS

400 stile libero uomini

1 3:40.33 MARTENS Lukas GER

2 3:41.41 WINNINGTON Elijah AUS

3 3:41.64 SHORT Samuel AUS

4 3:42.42 KIM Woomin KOR

5 3:42.81 KLEMET Oliver GER

6 3:43.24 AUBOECK Felix AUT

7 3:44.22 COSTA Guilherme BRA

8 3:44.61 HENVEAUX Lucas Pierre A BEL

9 3:45.46 SHACKELL Aaron USA

10 3:45.52 WIFFEN Daniel IRL

400 stile libero donne

1 3:55.44 TITMUS Ariarne AUS

2 3:58.35 LEDECKY Katie USA

3 3:59.06 MCINTOSH Summer CAN

4 3:59.44 FAIRWEATHER Erika NZL

5 4:01.62 LI Bingjie CHN

6 4:01.75 PALLISTER Lani AUS

7 4:02.08 MADDEN Paige USA

8 4:02.39 GOSE Isabel GER

9 4:02.86 DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA Maria Fernanda BRA

10 4:03.41 SEEMANOVA Barbora CZE

800 stile libero uomini

1 7:40.94 WIFFEN Daniel IRL

2 7:42.95 WINNINGTON Elijah AUS

3 7:42.98 PALTRINIERI Gregorio ITA

4 7:43.52 MARTENS Lukas GER

5 7:43.98 SHORT Samuel AUS

6 7:44.22 FINKE Bobby USA

7 7:44.29 SCHWARZ Sven GER

8 7:44.42 RASOVSZKY Kristof HUN

9 7:45.19 WHITLOCK Luke USA

10 7:45.31 JAOUADI Ahmed TUN

800 stile libero donne

1 8:12.95 LEDECKY Katie USA

2 8:14.06 TITMUS Ariarne AUS

3 8:17.44 QUADARELLA Simona ITA

4 8:17.53 GOSE Isabel GER

5 8:18.46 PALLISTER Lani AUS

6 8:20.71 MADDEN Paige USA

7 8:21.67 FAIRWEATHER Erika NZL

8 8:22.27 THOMAS Eve NZL

9 8:22.97 COX Jillian USA

10 8:23.73 WEINSTEIN Claire USA

1500 stile libero uomini

1 14:34.07 989 WIFFEN Daniel IRL

2 14:40.28 968 FINKE Bobby USA

3 14:41.38 921 PALTRINIERI Gregorio ITA

4 14:41.89 963 TUNCELLI Kuzey TUR

5 14:42.28 962 WELLBROCK Florian GER

6 14:44.85 953 AUBRY David FRA

7 14:46.44 948 BETLEHEM David HUN

8 14:47.54 945 ROMANCHUK Mykhailo UKR

9 14:47.89 944 SCHWARZ Sven GER

10 14:47.94 943 JERVIS Daniel GBR

1500 stile libero donne

1 15:37.35 LEDECKY Katie 1997 USA

2 15:46.99 QUADARELLA Simona 1998 ITA

3 15:50.56 GOSE Isabel 2002 GER

4 15:53.79 PALLISTER Lani 2002 AUS

5 15:56.62 LI Bingjie 2002 CHN

6 15:56.92 KIRPICHNIKOVA Anastasiia 2000 FRA

7 15:57.77 GRIMES Katie 2006 USA

8 15:57.85 JOHNSON Moesha 1997 AUS

9 16:02.99 MARTENS Leonie 2004 GER

10 16:06.19 GAO Weizhong 2008 CHN

100 dorso uomini

1 52.05 XU Jiayu CHN

2 52.22 MURPHY Ryan USA

3 52.23 CHRISTOU Apostolos GRE

4 52.27 CECCON Thomas ITA

5 52.68 ARMSTRONG Hunter USA

6 52.70 MORGAN Oliver GBR

6 52.70 GONZALEZ Hugo ESP

8 52.74 AIKINS Jack USA

9 52.83 MAKRYGIANNIS Evangelos GRE

10 52.88 TOMAC Mewen FRA

100 dorso donne

1 57.13 SMITH Regan 2002 USA

2 57.41 MCKEOWN Kaylee 2001 AUS

3 57.83 BERKOFF Katharine 2001 USA

4 57.88 O’CALLAGHAN Mollie 2004 AUS

5 57.94 MASSE Kylie 1996 CAN

6 58.29 CURZAN Claire 2004 USA

7 58.43 ANDERSON Iona 2005 AUS

8 58.55 NOBLE Kennedy 2004 USA

9 58.79 TEREBO Emma 1998 FRA

9 58.79 FULLER Josephine 2003 USA

200 dorso uomini

1 1:54.33 938 MURPHY Ryan USA

2 1:54.51 933 GONZALEZ Hugo ESP

3 1:54.61 931 JONES Jackson USA

4 1:54.78 927 AIKINS Jack USA

5 1:55.39 912 ZHELTIAKOV Oleksandr UKR

6 1:55.40 912 MITYUKOV Roman SUI

7 1:55.42 911 SISKOS Apostolos GRE

8 1:55.54 908 TOMAC Mewen FRA

9 1:55.57 908 TELEGDY Adam HUN

10 1:56.00 898 MARTENS Lukas GER

200 dorso donne

1 2:03.30 MCKEOWN Kaylee AUS

2 2:03.99 SMITH Regan USA

3 2:05.77 CURZAN ClaireUSA

4 2:06.24 MASSE Kylie CAN

5 2:06.27 BACON Phoebe USA

6 2:07.03 BARCLAY Jaclyn AUS

7 2:07.38 WHITE Rhyan USA

8 2:07.52 NOBLE Kennedy USA

9 2:07.57 PENG Xuwei CHN

10 2:07.72 GRIMES Katie USA

100 rana uomini

1 57.69 QIN Haiyang 1999 CHN

2 57.94 PEATY Adam 1994 GBR

3 58.57 FINK Nic 1993 USA

4 58.68 KAMMINGA Arno 1995 NED

5 58.72 SOMOV Evgenii 1999 NIA

6 58.73 SUN Jiajun 2000 CHN Yes

7 58.80 WILLIAMSON Sam 1997 AUS

8 58.84 IMOUDU Melvin 1999 GER

9 58.84 MARTINENGHI Nicolo 1999 ITA

10 59.16 SWANSON Charlie 1998 USA

100 rana donne

1 1:04.39 TANG Qianting CHN

2 1:05.41 942 SMITH Tatjana RSA

3 1:05.43 941 KING Lilly USA

4 1:05.44 941 PILATO Benedetta ITA

5 1:05.54 936 EVANS Angharad GBR

6 1:05.74 928 JACOBY Lydia USA

7 1:05.76 927 AOKI Reona JPN

8 1:05.82 924 SCHOUTEN Tes NED

9 1:05.83 924 HANSSON Sophie SWE

10 1:05.91 921 SUZUKI Satomi JPN

200 rana uomini

1 2:06.54 FALLON Matt USA

2 2:06.94 965 WATANABE Ippei JPN

3 2:07.03 QIN Haiyang 1999 CHN

4 2:07.07 962 HANAGURUMA Yu JPN

5 2:07.40 955 STUBBLETY-COOK Zac AUS

6 2:07.75 947 FUKASAWA Yamato JPN

7 2:07.94 943 DONG Zhihao CHN

8 2:08.00 942 POUCH Aj USA

9 2:08.08 940 YONG Joshua AUS

10 2:08.24 936 CORBEAU Caspar NED

200 rana donne

1 2:19.01 SMITH Tatjana 1997 RSA

2 2:19.30 DOUGLASS Kate 2001 USA

3 2:19.81 SCHOUTEN Tes 2000 NED

4 2:21.93 KING Lilly 1997 USA

5 2:22.38 WALSH Alex 2001 USA

6 2:22.49 MC SHARRY Mona 2000 IRL

7 2:22.55 YE Shiwen 1996 CHN

8 2:22.87 RAMSAY Ella 2004 AUS

9 2:22.94 PICKREM Sydney 1997 CAN 16/02/2024

10 2:23.09 SUZUKI Satomi 1991 JPN Yes

100 farfalla uomini

1 50.06 LIENDO Josh CAN

2 50.16 PONTI Noe SUI

3 50.19 DRESSEL Caeleb USA

4 50.59 GROUSSET Maxime FRA

5 50.61 TEMPLE Matthew AUS

6 50.75 MILAK Kristof HUN

7 50.80 HEILMAN Thomas USA

8 50.84 ROSE Dare USA

8 50.84 KOS Hubert HUN

10 50.90 KORSTANJE Nyls NED

100 farfalla donne

1 55.18 WALSH Gretchen USA

2 55.52 HUSKE Torri USA

3 55.62 SMITH Regan USA

4 56.11 KOHLER Angelina GER

5 56.33 HIRAI Mizuki JPN

6 56.36 ZHANG Yufei CHN

7 56.54 MACNEIL Margaret CAN

8 56.58 MCKEON Emma AUS

9 56.61 CURZAN Claire USA

10 56.77 THROSSELL Brianna AUS

200 farfalla uomini

1 1:53.88 HONDA Tomoru JPN

2 1:53.94 MILAK Kristof HUN

3 1:54.07 TERAKADO Genki JPN

4 1:54.08 MARCHAND Leon FRA

5 1:54.34 CARINI Giacomo ITA

6 1:54.41 KHARUN Ilya CAN

7 1:54.50 HEILMAN Thomas USA

8 1:54.59 PONTI Noe SUI

9 1:54.64 URLANDO Luca USA

10 1:54.65 RAZZETTI Alberto ITA

200 farfalla donne

1 2:04.33 MCINTOSH Summer CAN

2 2:04.80 SMITH Regan USA

3 2:05.20 DEKKERS Elizabeth AUS

4 2:06.10 SHACKELL Alex USA

5 2:06.40 ZHANG Yufei CHN

6 2:06.43 CONNOR Abbey Lee AUS

7 2:06.54 MITSUI Airi JPN

8 2:06.81 CHEN Luying CHN

9 2:06.93 BACH Helena Rosendahl DEN

10 2:06.98 THROSSELL Brianna AUS

200 misti uomini

1 1:55.35 WANG Shun CHN

2 1:55.65 FOSTER Carson USA

3 1:55.83 CASAS Shaine USA

4 1:55.91 SCOTT Duncan GBR

5 1:56.07 KNOX Finlay CAN

6 1:56.21 RAZZETTI Alberto ITA

7 1:56.33 MARCHAND Leon FRA

8 1:56.44 DEAN Tom GBR

9 1:56.48 GONZALEZ Hugo ESP

10 1:56.83 KALISZ Chase USA

200 misti donne

1 2:06.63 MCKEOWN Kaylee 2001 AUS

2 2:06.79 DOUGLASS Kate 2001 USA

3 2:07.06 MCINTOSH Summer 2006 CAN

4 2:07.63 WALSH Alex 2001 USA

5 2:07.68 PICKREM Sydney 1997 CAN

6 2:08.47 HUSKE Torri 2002 USA

7 2:08.55 GORBENKO Anastasia 2003 ISR

8 2:08.83 YU Yiting 2005 CHN

9 2:08.86 STEENBERGEN Marrit 2000 NED

10 2:08.91 WOOD Abbie 1999 GBR

400 misti uomini

1 4:07.64 FOSTER Carson USA

2 4:09.14 LITCHFIELD Max GBR

3 4:09.29 RAZZETTI Alberto ITA

4 4:09.39 KALISZ Chase USA

5 4:09.68 SETO Daiya JPN

6 4:09.72 CLAREBURT Lewis NZL

7 4:10.04 MATSUSHITA Tomoyuki JPN

8 4:10.18 SMITH Brendon AUS

9 4:10.62 MARCHAND Leon FRA

10 4:10.83 PAPASTAMOS Apostolos GRE

400 misti donne

1 4:24.38 MCINTOSH Summer CAN

2 4:28.22 MCKEOWN Kaylee AUS

3 4:34.01 COLBERT Freya Constance GBR

4 4:34.87 GORBENKO Anastasia ISR

5 4:34.96 JACKL Vivien 2008 HUN HUN

6 4:35.00 GRIMES Katie USA

7 4:35.40 NARITA Mio JPN

8 4:35.56 WEYANT Emma USA

9 4:35.60 TANIGAWA Ageha JPN

10 4:36.55 KOBORI Waka JPN