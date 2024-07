Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Ho corso in maniera diversa, gli 800 non dovevo nemmeno gareggiarli…”

Gregorio Paltrinieri ha raccolto una straordinaria medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il carpigiano ha cambiato modo di gareggiare, non è partito forte come al suo solito, ma ha deciso di accelerare tra i 400 e i 600 metri, a un certo punto si è trovato in testa alla gara ed è giunto alla fine terzo.

Queste le impressioni del fuoriclasse azzurro ai microfoni di Rai Sport dopo questa medaglia: “La strategia era nuova, ho adottato una strategia diversa per questa gara ed era tanto tempo che aspettavo di fare una gara del genere. Con Fabri (Fabrizio Antonelli, suo allenatore, ndr) ne abbiamo parlato più volte”.

Sulla strategia adottata: “Non sono più quello che apre più veloce come prima, devo accettare il fatto che qualcuno mi stia davanti e devo placare quest’istinto che ho di partire forte e star davanti perché con questi competitor non ci riesco più. Però ho affinato altre carte, altre strategie, quindi riesco a mettere in pratica quelle. Una gara nuova, aspettavo un momento del genere, quindi sono contento”

Sulle difficoltà avute negli ultimi anni: “Questa medaglia vuol dire tutto, quando arrivo in competizioni del genere cerco di convincermi con un irragionevole ottimismo di star bene. Tra Tokyo e Parigi tante volte mi sono detto che non ce l’avrei più fatta e di non potermela più giocare. Sono stati più i momenti difficili di quelli facili, quindi sono contentissimo”.

Ha concluso: “Prendere una medaglia alla prima gara, poi gli 800 è incredibile, pensavo di non farla questa gara per stanchezza e di fare solo la 1500 e la 10 km. Poi all’ultimo secondo ho provato ed è davvero incredibile. Questa medaglia è per tantissime persone, per la mia famiglia, per Fabrizio, per la mia famiglia. Splendido lavorare e vedere arrivare i risultati. Arrivare qui e prendere medaglia è allucinante“.