Nuoto, Gregorio Paltrinieri convincente nelle batterie degli 800 sl alle Olimpiadi. Ottimo Luca De Tullio, Franceschi sottotono

Calato il sipario sulla terza giornata di batterie del nuoto in corsia di queste Olimpiadi 2024 di Parigi. Nella “Paris La Defense Arena” abbiamo assistito a un day-3 di heat in cui sono le presenze azzurre non sono mancate, con i nostri portacolori in cerca di riscontri cronometrici all’altezza della situazione per centrare la qualificazione alle gare della sessione serale.

I 400 misti donne non hanno sorriso a Sara Franceschi. La toscana ha nuotato su tempi molto distanti dai propri migliori e il 4:48.89 (15° tempo) non le ha permesso di entrare in Finale. Un atto conclusivo in cui la naturale favorita è la canadese Summer McIntosh (4:37.25), che dovrà guardarsi dalle due statunitensi Emma Weyant (4:36.27) e Katie Grimes (4:37.24).

Acqua bianca nelle batterie dei 100 dorso femminili con le due statunitensi Katharine Berkoff (57.99) e la primatista del mondo, Regan Smith (58.45), hanno suonato la carica. L’australiana Kaylee McKeown è lì in 58.48 e soprattutto il confronto con Smith si presenta molto interessante. Una distanza in cui non c’erano azzurre presenti.

A chiusura, gli 800 stile libero uomini hanno confermato lo stato di forma del campione del mondo in carica, Daniel Wiffen, il migliore delle batterie in 7:41.53. Tuttavia, ottimi segnali da casa Italia: Gregorio Paltrinieri si è qualificato per l’atto conclusivo con il terzo tempo di 7:42.48, mentre Marco De Tullio ha siglato il proprio personale ed è entrato con il settimo crono di 7:44.07.

Un atto conclusivo molto interessante, con il sorprendente Ahmed Jaoudi (7:42.07) e l’argento olimpico a Parigi nei 400 sl, Elijah Winnington (7:42.86), nonché con il campione olimpico di Tokyo della distanza, Bobby Finke (7:43.00). Eliminazioni eccellenti dell’altro australiano Samuel Short (7:46.83) e del tedesco Florian Wellbrock (7:47.91).