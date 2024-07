Nuoto di fondo, svelata l’entry-list delle 10 km olimpiche: livello altissimo, la sindaca Hildalgo rassicura sulla Senna

Forza e coraggio nelle acque libere delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha reso noto l’elenco dei convocati dell’Italia che prenderanno parte alla rassegna a Cinque Cerchi del nuoto di fondo. Per i “caimani” un solo colpo per potersi mettere in mostra, ovvero nella 10 km in uno scenario che fa discutere non poco.

Allo stato attuale delle cose, infatti, le gare son previste nella Senna con partenza e arrivo a Pont Pont Alexandre III e percorso che si estende sino a Pont de l’Alma, nel cuore di Parigi, nei pressi dell’Esplanade des Invalides. Tuttavia, tengono banco le condizioni di balneabilità del fiume. Le prove sono previste secondo il seguente schedule: l’8 agosto la 10 km femminile e il 9 agosto quella maschile, con inizio alle 07:30.

Da questo punto di vista, la sindaca di Parigi, Anne Hildalgo, è intenzionata a tenere fede alla propria promessa e farà un tuffo nel fiume mercoledì 17 luglio (mattina), a nove giorni dalla cerimonia di apertura, proponendo ai nuotatori autorizzati a competere di unirsi a lei per nuotare nel braccio Marie. Un modo per fugare tutti i dubbi. Saranno quattro i rappresentanti a tenere alto il vessillo italico. Si tratta di Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza per la gara riservata agli uomini e di Ginevra Taddeucci e di Giulia Gabbrielleschi in quella delle donne.

I quattro rappresentanti nostrani dovranno tener conto di una concorrenza molto agguerrita, tra cui una parte di atleti proveniente dalla vasca. In ambito maschile vale la pena citare l’austriaco Felix Auboeck, il norvegese Henrik Christiansen e soprattutto l’irlandese Daniel Wiffen, strepitoso interprete di 800 e 1500 sl in piscina e desideroso di tentare la sfida anche nelle acque libere.

Di seguito l’elenco completo:

ENTRY-LIST COMPLETA NUOTO DI FONDO PARIGI 2024

DONNE – Chelsea Gubeck, Moesha Johnson (Aus), Ana Marcela Cunha, Viviane Jungblut (Bra), Emma Finlin (Can), Xin Xin (Cina), Maria De Valdes Alvarez, Angela Martinez Guillen (Spa), Oceane Cassignol, Caroline Jouisse (Fra), Leah Crisp (Gb), Leonie Beck, Leonie Martens (Ger), Bettina Fabian (Ung), Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Airi Ebina (Gia), Martha Sandoval Ayala (Mes), Lisa Pou (Mon), Sharon Van Rouwendaal (Ola), Maria Bramont-Arias (Per), Angelica Andre (Por), Mariah Denigan, Katie Grimes (Usa)

UOMINI – Kyle Lee, Nick Sloman (Aus), Felix Auboeck, Jan Hercog (Aut), Guilherme Costa (Bra), Martin Straka (R.Cec), David Andres Farinango (Ecu), Carlos Garach (Spa), Logan Fontaine, Marc-Antoine Olivier (Fra), Hector Pardoe, Tobias Robinson (Gb), Oliver Klemet, Florian Wellbrock (Ger), Athanasios Charalampos Kynigakis (Gre), David Betlehem, Kristof Rasovszky (Ung), Daniel Wiffen (Irl), Matan Roditi (Isr), Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Taishin Minamide (Gia), Woomin Kim (S.Cor), Paulo Strehlke Delgado (Mes), Phillip Seidler (Nam), Henrik Christiansen (Nor), Piotr Wozniak (Pol), Victor Johansson (Sve), Ahmed Jaouadi (Tun), Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli (Tur), David Johnston, Ivan Puskovitch (Usa).