Nuoto di fondo, orari Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani in gara giorno per giorno, calendario, tv

L’8 e il 9 agosto saranno i giorni del nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Terminate le gare in piscina, spetterà alle acque libere chiudere il cerchio e le due 10 km femminile e maschile metteranno in palio le medaglie. Nella Senna il tutto andrà in scena, nonostante le tante chiacchiere e polemiche che ci sono state sull’effettiva balneabilità del fiume parigino.

In casa Italia, tra le donne, saranno Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi a competere. Una situazione un po’ particolare, dal momento che in un primo momento il pass era stato conquistato da Arianna Bridi, visto il suo piazzamento nei Mondiali di Doha. Sfortunatamente per la trentina, ancora una volta una mancata idoneità agonistica l’ha fermata.

Questo ha rimesso in discussione tutto sono state, per l’appunto, Taddeucci e Gabbrielleschi a centrare l’obiettivo, con la prima delle due che gareggerà anche nei 1500 stile libero. Un destino in comune con Gregorio Paltrinieri, abituato ormai a districarsi tra le corsie della vasca e il fondo. Per Greg una grande sfida e il sogno di lasciare il segno, insieme a Domenico Acerenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto di fondo e degli azzurri in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO DI FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 8 agosto

07:30 10 km femminile

Venerdì 9 agosto

07:30 10 km maschile

AZZURRI IN GARA

Giovedì 8 agosto

07:30 10 km femminile – Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi

Venerdì 9 agosto

07:30 10 km maschile – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza

