Nuoto, chi saranno le avversarie di Benedetta Pilato nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024: Meilutyte viene da un infortunio

Con qualche certezza in più. Una stagione particolare per Benedetta Pilato, iniziata con il trasferimento da Taranto a Torino e la decisione di cambiare vita per questioni personali e agonistiche. Aveva bisogno di qualcosa di diverso perché Benedetta, da bimba prodigio, è ormai una ragazza che vuol mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Dopo quel magico 2022, fatto di ori in successione nei 100 rana a livello mondiale ed europeo, problemi di vario genere nel 2023 che non le hanno permesso di esprimersi come poteva.

Ora tutto sembra essere stato messo in un cassetto e sotto la gestione di Antonio Satta la classe 2005 pugliese si presenta alle Olimpiadi di Parigi con uno spirito diverso rispetto al passato: “Penso di arrivare con la consapevolezza che sono sulla strada giusta. Ho cancellato dalla mia vita tante cose negative e introdotto altrettante positive: mi sento veramente bene“.

In questo modo si era espressa Benny, dopo aver siglato il record italiano dei 100 rana nel Trofeo Settecolli 2024. Il crono di 1:05.44 è stato il segnale che Pilato possa lottare davvero per qualcosa di importante nella rassegna a Cinque Cerchi. Se è vero che la cinese Tang Qianting, campionessa del mondo in carica a Doha, sembra un po’ irraggiungibile con quel 1:04.39 (non lontano dal record del mondo di Lilly King di 1:04.13), le altre atlete per quanto fatto vedere in stagione non sono lontane.

Il pensiero va alla sudafricana Tatjana Schoenmaker (1:05.41) e proprio a Lilly King (1:05.43), considerando anche che la lituana Ruta Meilutyte ha subito un’operazione al piede sinistro a inizio marzo e potrebbe risentire di questo. Giova ricordare che si parla dell’oro iridato del 2023 a Fukuoka con il tempo di 1:04.62. Da par suo, la nostra portacolori potrebbe far vedere ai Giochi una versione del tutto inedita perché l’obiettivo è proprio quello, ovvero esprimere a livello cronometrico il proprio miglior riscontro e vedere come collocarsi rispetto alle altre. Ci proverà Benedetta e alla fine si faranno i conti.