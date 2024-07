Nuoto, Alessandro Miressi per un solo centesimo è fuori dalla Finale dei 100 sl delle Olimpiadi

Niente da fare per Alessandro Miressi, impegnato nelle semifinali dei 100 stile libero uomini in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Lo si era compreso già dalla gara in staffetta che il velocista piemontese non fosse in grande condizione e l’esito di questo penultimo atto ha confermato quanto detto. Miressi ha concluso la sua prova in quinta posizione nella seconda semifinale con il crono di 47.95.

Ha provato la carta del passaggio veloce l’azzurro ai 50 metri, terzo in 22.85, ma poi è venuto meno completamente la sua progressione nella seconda vasca. Un’azione troppo dura e non devastante come aveva abituato nei suoi momenti migliori. Del resto il suo crono è stato distante da quello con cui aveva vinto quest’anno l’argento iridato a Doha (47.72) e anche dal suo record italiano di 47.45, che probabilmente era il suo vero obiettivo in questa sede.

Ne è venuta fuori una gara anonima e dall’esito ancor più amaro perché per un solo centesimo l’azzurro è rimasto escluso dalla finale olimpica. Nel computo dell’overall, infatti, il 47.94 del tedesco Josha Salchow è stato l’ultimo crono utile per conquistare l’approdo alla gara di domani.

Due vasche dello stile libero in cui il cinese Pan Zhanle, dopo aver rischiato al mattino una clamorosa eliminazione, si è ripreso e ha toccato la piastra in 47.21. Alle spalle del campione del mondo in carica e primatista mondiale troviamo l’australiano Kyle Chalmers (47.58), l’ungherese Nandor Nemeth (47.61), il francese Maxime Grousset (47.63) e il rumeno David Popovici (47.66), oro olimpico nei 200 sl. Si preannuncia una gara particolarmente tesa e vedremo come questo fattore inciderà.