Nuoto, a che ora la finale di Ceccon oggi alle Olimpiadi: programma esatto, tv, n. di corsia, avversari

Oggi, alle 21.22, prederà il via la Finale dei 100 dorso uomini di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Alla “Paris La Defense Arena“, la casa del nuoto in questi Giochi, Thomas Ceccon andrà a caccia del metallo più pregiato, volendo imitare quanto fatto dal suo amico e compagno di Nazionale, Nicolò Martinenghi, ieri oro nella Finale dei 100 rana maschili.

Ceccon, con i successi a livello continentale e mondiale, vuole quel che manca, forte di essere il primatista mondiale della distanza (51.60). Tuttavia, ogni gara fa storia a sé e i rivali da temere non mancheranno. In primis, il riferimento è al cinese Xu Jiayu, che ieri ha gettato via la maschera e messo in vasca un 52.02 notevolissimo per far capire le sue reali intenzioni.

Non è un caso che l’asiatico partirà dalla corsia 4, mentre Thomas sarà in corsia 5 (52.58, secondo tempo di ingresso). L’azzurro poi dovrà guardarsi dalle voglie del francese Yohann Ndoye-Brouard, dall’americano Ryan Murphy, che già a Fukuoka l’anno scorso seppe beffarlo nei Mondiali, oltre al greco Apostolos Christou, che quest’anno ha trovato una grande stabilità anche nei 100 e non solo nei 50 dorso.

Di seguito Il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Finale dei 100 dorso maschili di nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Thomas Ceccon. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

FINALE CECCON OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 29 luglio

21.22 Finale 100 dorso uomini alla “Paris La Defense Arena”

N. CORSIA E AVVERSARI

1 MORGAN Oliver (Regno Unito)

2 MURPHY Ryan (USA)

3 NDOYE-BROUARD Yohann (Francia)

4 XU Jiayu (Cina)

5 CECCON Thomas (Italia)

6 COETZE Pieter (Sudafrica)

7 CHRISTOU Apostolos (Grecia)

8 GONZALEZ de OLIVEIRA Hugo (Spagna)

PROGRAMMA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.