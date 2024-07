Un ottavo posto che sa di futuro. Dopo aver trovato l’accesso alla finale olimpica della 4×100 stile libero al femminile, Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci hanno completato la loro giornata nuotando in una delle gare del programma serale. Il crono di 3’36″51, al netto dell’ottava piazza, ha fatto vedere quanto sia futuribile questa staffetta, vista anche la giovane età delle nuotatrici azzurre, che al termine della loro prova hanno parlato ai microfoni di Rai Sport.

Emma Virginia Menicucci (53″84): “Ci abbiamo provato fino all’ultima bracciata, anche se poi forse la tensione è un po’ calata, anche perché l’obiettivo vero per noi era quello di trovare la finale, cosa che siamo riuscite a fare in mattinata. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Personalmente sono contenta di essere riuscita a scendere sotto i 54″: per me è un grande risultato e credo che tutti vedano le possibilità di futuro di questa staffetta”.

Sara Curtis (54″24): “Le emozioni sono ancora forti addosso. Entrare in questa piscina fa impressione: tanto al mattino, quanto ancor di più in serata, per le finali. Stasera ho commesso degli errori: ci sono state delle sbavature nell’ingresso in acqua e poi in virata, ma sono felice di quello che abbiamo fatto vedere”.

Sofia Morini (54″16): “Nonostante il tempo non sia stato dei migliori, abbiamo fatto vedere quello di cui siamo capaci. Questo dev’essere un punto di partenza in vista del prossimo quadriennio”.

Chiara Tarantino (54″27): “C’è ancora tanto da lavorare, ma per il futuro siamo fiduciose. Stasera non sono andata bene, ma se guardiamo al domani possiamo essere ottimiste. Parliamo di una finale olimpica. I ragazzi della 4×100? Sono stati bravissimi”