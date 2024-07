Novak Djokovic: “La rivalità con Nadal è stata bellissima, ma oggi ho vinto io. Ora penso alle medaglie”

Novak Djokovic incontenibile. Il rispetto per l’avversario di una vita, Rafa Nadal, ma anche la gioia di aver superato lo spagnolo e aver ottenuto l’accesso al terzo turno del singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Intercettato da Eurosport, il serbo ha detto: “Sul 4-1 del secondo set, ho giocato un turno di servizio “poco spinto”. Ho commesso un errore: non puoi dare nessuna opportunità a Nadal su questo campo e su questa superficie, anche perché lui sa come tornare in gioco”.

“Alla fine è stata dura: sul 4-4 si è aperta un’altra partita. E’ stato cruciale ricompiere il break e poi servire con palle nuove. Da lì ho fatto bene: sono contento del livello che ho complessivamente espresso”.

“Cosa penso della rivalità con Rafa? Una rivalità incredibile, lunga: bellissima per tutti. Mi è dispiaciuto che oggi non fosse pienamente al suo livello, ma l’ho pienamente rispettato cercando comunque di metterlo in difficoltà. La strada versa la medaglia? E’ ancora lunga, penso a una partita alla volta”.