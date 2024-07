Noah Lyles divampa sui 100: tempo sontuoso, risposta a Thompson verso le Olimpiadi. Tebogo ok

La decima tappa della Diamond League ha regalato una spettacolare gara dei 100 metri, con cinque atleti scesi sotto il muro dei dieci secondi nonostante il vento contrario di 0,3 m/s. Noah Lyles ha inscenato un autentico show sul rettilineo di Londra, vincendo con il perentorio crono di 9.81: personale migliorato di due centesimi da parte del Campione del Mondo, che ha siglato il terzo tempo mondiale stagionale alle spalle del giamaicano Kishane Thompson (9.77) e del keniano Ferdinand Omanyala (9.79).

Il velocista statunitense ha dimostrato di essere in una perfetta condizione fisica in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenta come uno dei grandi favoriti della vigilia per vincere la gara regina: oggi ha risposto nitidamente a Thompson. Noah Lyles non è uscito benissimo dai blocchi di partenza e si è fatto bruciare al via dal suo grande rivale di giornata, ovvero il botswano Letsile Tebogo, ma poi è uscito di forza con una progressione micidiale, ha recuperato sugli avversari e negli ultimi trenta metri è stato semplicemente micidiale, piombando sul traguardo di forza ed esultando in maniera vistosa.

Il Campione Olimpico di 100 e 200 metri ha battuto il sudafricano Akani Simbine (9.86, quinto uomo al mondo in questa annata agonistica)) e Letsile Tebogo (9.88, ha egugliato il suo personale nonché record nazionale, settimo atleta del 2024 in campo internazionale). Sotto i dieci secondi anche il britannico Louie Hinchliffe (9.97) e il giamaicano Ackeem Blake (9.97), sesto l’atteso padrone di casa Zharnel Hughes (10.00).