Nascono le Olimpiadi degli eSport: il CIO ufficializza la novità, si parte nel 2025

Siamo giunti a una vera e propria rivoluzione nell’universo sportivo: il CIO ha annunciato che nel 2025 si disputeranno le prime Olimpiadi degli eSport. Il prossimo anno l’Arabia Saudita ospiterà la prima rassegna a cinque cerchi riservata agli sport virtuali. La designazione verrà ratificata nella 142ma sessione del Comitato Olimpico Internazionali, che avrà luogo a Parigi il 23-24 luglio alla vigilia dei Giochi che andranno in scena nella capitale francese.

Thomas Bach, Presidente del CIO, ha dichiarato: “Siamo molto fortunati a poter lavorare con il Noc saudita per i giochi olimpici di eSports, perché ha una grande, se non unica, esperienza nel campo. I Giochi di eSports trarranno grandi benefici da questa esperienza. Collaborando con loro abbiamo anche assicurato il rispetto dei valori olimpici, in particolare per quanto riguarda i titoli dei giochi in programma, la promozione dell’uguaglianza di genere e l’impegno con il pubblico giovane, che sta abbracciando gli eSport“.

Queste discipline avevano goduto di una grande diffusione durante la pandemia e ora hanno beneficiato del supporto del CIO. Si aprono a tutti gli effetti delle nuove Olimpiadi dopo quelle estive e quelle invernali, ma ora gli eSport sono attesi dall’arduo compito di fare breccia nel pubblico di massa, mentre le loro nicchie pullulano di grandi appassionati e smuovono anche ingenti somme di denaro. Ulteriori dettagli in merito agli sport previsti in questa kermesse verranno comunicati prossimamente. Si parla di un accordo di dodici anni.