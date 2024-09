Sette candidati alla Presidenza del CIO: chi succederà a Bach?

Il Comitato Olimpico Internazionale ha pubblicato la lista dei candidati alla successione del Presidente Thomas Bach. Sei uomini e una donna si sono proposti per guidare il CIO nel prossimo quadriennio che prevede le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028, le elezioni avranno lungo durante l’assemblea prevista dal 18-21 marzo vicino al sito dell’antica Olimpia (Grecia). Soltanto i membri del Comitato possono candidarsi e votare.

L’unica donna è la ex nuotatrice Kirsty Coventry, membro del consiglio esecutivo del CIO dallo Zimbabwe: una donna non ha mai guidato il Comitato Olimpico, si sono alternati nove uomini (otto europei e uno statunitense) in 130 anni di storia. Spiccano il britannico Sebastian Coe, a lungo guida della Federazione Internazionale di atletica leggera, e lo spagnolo Juan Antonio Samaranch Jr., attuale vicepresidente del CIO e figlio dell’uomo che ha guidato il Comitato dal 1980 al 2001.

Tra i candidati anche una figura nobiliare: Sua Altezza Reale Principe Feisal Al Hussein di Giordania (è il fratello del Re). In rosa anche il francese David Lappertient (numero 1 dell’Unione Ciclistica Internazionale), il giapponese Morinari Watanabe (Presidente della Federginnastica) e lo svedese di passaporto inglese Johan Eliasch (Presidente della Federsci mondiale).