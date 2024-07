NASCAR, la Cup Series torna protagonista tra i muretti di Chicago

Ad un anno di distanza da una gara storica, la NASCAR Cup Series torna nel centro di Chicago per la seconda prova di sempre all’interno di un tracciato non permanente. Lo Stato dell’Illinois attende i protagonisti della principale categoria americana riservata alle stock car, una sfida unica nel proprio genere in cui obiettivamente tutto può succedere.

Il percorso, sviluppato sul noto simulatore di guida iRacing, ha una metratura di 2.2 miles (3.54 km) ed è articolato in 12 curve. Non ci sono state variazioni rispetto alla passata edizione di un evento che fu rallentato dalla pioggia e dai ritardi dovuti all’allerta per fulmini nell’area.

Nel 2022 il vincitore fu Shane van Gisbergen, neozelandese al debutto assoluto in NASCAR. Il pluricampione del Supercars Championship, il più importante campionato australiano riservato alle quattro ruote, torna della partita per confermarsi con la propria Chevrolet Camaro gestita dal Trackhouse Racing, una missione non semplice.

L’ex vincitore della Bathurst 1000 e della Bathurst 12h, oltre ad aver vinto l’attuale Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, dovrà vedersela con i tanti piloti che storicamente sono competitivi nei non ovali.

In merito evidenziamo Kyle Larson, A. J. Allmendinger, Martin Truex Jr, Austin Cindric e Chase Elliott. Le sorprese possono essere all’ordine del giorno in una manifestazione così atipica, una chance più che mai significativa per strappare un pass verso i Playoffs.