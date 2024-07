Myriam Sylla, Olimpiadi Parigi 2024 pallavolo: scheda e giorni di gara

Myriam Sylla è ormai un’istituzione in azzurro. Ha attraversato momenti difficili ma sembra anche averli superati. Arriva da una stagione tutto sommato positiva e in VNL è stata spesso decisiva, sia in seconda linea che in attacco.

Nome: Myriam

Cognome: Sylla

Luogo e data di nascita: Palermo, 8/1/1995

Sport e disciplina: pallavolo, torneo femminile

Quando gareggia: dal 28 luglio all’11 agosto