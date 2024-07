MX2, de Wolf vince di prepotenza gara-2 al GP della Repubblica Ceca. Lontani gli italiani

Uno spettacolo. Kay de Wolf ha vinto di prepotenza la gara-2 valida per il GP della Repubblica Ceca, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Il centauro neerlandese si è reso protagonista di una prestazione superlativa, trovando la leadership a pochi minuti dalla fine consolidando ancora di più la testa nella classifica generale.

La corsa si apre nel segno di Liam Everts (Red Bull KTM Factory Racing); è lui infatti ad uscire con più brillantezza dal cancelletto, trovando la testa del gruppo dopo la prima curva. La prima posizione provvisoria del belga dura praticamente dieci minuti quando, a causa di una sbavatura, il pilota si vede arrivare Haarup (Monster Energy Triumph) che, per qualche istante, si ritrova a condurre.

La situazione si fa molto intensa, con sei piloti coinvolti in una divertente bagarre per il primo posto. Tutto cambia però nella seconda parte della gara per merito di Simon Laengenfelder (Red Bull GasGas Factory), abile a recuperare con studiata lentezza tre posti prima di spodestare Everts, poi ritrovatosi a fare i conti con le Husqvarna di Kay de Wolf e Lucas Coenen, entrambi arrembanti sugli scarichi.

Il primo attacco comincia ad otto minuti dalla fine, ma in pochi giri d’orologio il leader del Mondiale supera gli avversari tagliando per il primo il traguardo in 33:54.705, con un gap di +1.949 rispetto al secondo classificato Laengenfelder davanti ad Everts (+7.813), Lucas Coenen (+20.595) ed Haarup (+24.138). Lontani invece gli italiani, tra cui spicca l’undicesima posizione di Ferruccio Zanchi (Team HRC) e la sedicesima di Federico Tuani (AIT Racing Team).

In virtù di quanto successo Kay de Wolf guida la classifica con 626 punti, precedendo Lucas Coenen (580), Simon Laengenfelder (560), Liam Everts (515) ed Andrea Adamo (457). Il prossimo appuntamento con la Mx2 sarà il 28 luglio per il GP del Belgio.