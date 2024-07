Musetti-Djokovic oggi in tv, orario semifinale Wimbledon 2024: programma, canale, streaming

Se già l’avvicinamento di Lorenzo Musetti a Wimbledon 2024 era stato di primo livello, con una semifinale e una finale (e che finale: il Queen’s) sull’erba, Wimbledon sta semplicemente sublimando il momento. Tra lui e la finale, però, c’è l’ostacolo difficile per eccellenza: Novak Djokovic.

Già tante volte i due hanno dato spettacolo, anche se solo una volta il toscano è riuscito a vincere (a Montecarlo l’anno scorso). Due i quinti set che hanno disputato, entrambi al Roland Garros. In un caso Musetti vinse i primi due tie-break e poi crollò, nell’altro, poche settimane fa, ha finito la benzina a metà quarto set con incontro terminato alle tre di notte abbondanti (per una scelta insensata di programmazione). Djokovic verrà dal mancato quarto di finale contro Alex de Minaur. E, visto che l’australiano ha dato forfait, è la sua seconda volta di una semifinale Slam senz’aver giocato il precedente match. Nell’altra occasione, al Roland Garros 2011, gli toccò il miglior Roger Federer della storia su terra rossa.

Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si giocherà come secondo dalle 14:30 sul Centre Court di Wimbledon.

CALENDARIO MUSETTI-DJOKOVIC, WIMBLEDON 2024 OGGI

Venerdì 12 luglio

Centre Court

Ore 14:30 Medvedev [5]-Alcaraz (ESP) [3]

A seguire Musetti (ITA) [25]-Djokovic (SRB) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213)

