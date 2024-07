Mountain bike: Tom Pidcock fa il bis nonostante una foratura. 4° un generoso Luca Braidot

Una delle gare più belle ed entusiasmanti di questo inizio di Olimpiadi di Parigi 2024. Che show nella mountain bike maschile: alla fine, al termine di una prova ricca di colpi di scena, è riuscito a vincere il favoritissimo Tom Pidcock. Secondo oro a Cinque Cerchi consecutivo per il fenomeno britannico che sabato sarà in gara anche su strada a caccia di una clamorosa doppietta.

Prima parte di gara molto confusa con il gruppo che è rimasto compatto. Tom Pidcock ha provato ad alzare l’andatura, puntando alla fuga solitaria, ma il francese Victor Koretzky è rimasto sempre attaccato, sfruttando poi l’occasione andando via in solitaria dopo una foratura del campione olimpico in carica.

Koretzky davanti, il sudafricano Alan Hatherly subito dietro e poi una nuova gara che si è creata alle loro spalle: Pidcock ha fatto partire la sua meravigliosa rimonta e si è portato dietro anche lo svizzero Fluckinger ed un Luca Braidot mostruoso (anche per lui un piccolo problema ad inizio gara). Il terzetto si è riportato nella zona podio, recuperando oltre trenta secondi sui rivali.

Pidcock ha staccato gli avversari ed è andato a riprendere ad uno ad uno i primi due della classe: si è formato un drappello con il britannico, Koretzky e Hatherly, una sfida meravigliosa per il podio. Ultimo giro entusiasmante, scontro testa a testa senza esclusioni di colpi tra Francia e Gran Bretagna con Pidcock che è riuscito a trionfare con un’azione eccezionale negli ultimi 100 metri. Argento alla Francia, bronzo al Sudafrica.

Un vero peccato per Braidot che, al termine di una gara strepitosa, si è dovuto accontentare della quarta piazza. In ogni caso davvero strepitosa la prova dell’azzurro. Diciannovesimo al traguardo Simone Avondetto.