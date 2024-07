MotoGP, Viñales si candida a mina vagante nel GP di Germania. 5° Bagnaia, Marquez caduto e fuori dal Q2

Maverick Viñales si esalta nel venerdì del Sachsenring e domina le pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2024, valido come nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha stabilito il nuovo record del tortuoso circuito tedesco in 1’19″622, candidandosi al ruolo di possibile mina vagante per le posizioni di vertice nella Sprint e nella gara lunga.

Viñales, sulla pista più corta del campionato, ha fatto la differenza nel time-attack con un giro eccezionale che gli ha consentito di infliggere dei distacchi importanti al resto della concorrenza. Seconda posizione a 340 millesimi dalla vetta per la Ducati Pramac del leader iridato Jorge Martin, mentre Aprilia può sorridere anche per il terzo posto del portoghese Miguel Oliveira a 362 millesimi dalla testa.

A seguire troviamo un quartetto di Ducati composto nell’ordine da Alex Marquez (4° a 0.407) e dagli italiani Francesco Bagnaia (5° a 0.439, non brillando sul giro secco dopo un long-run positivo), Enea Bastianini (6° a 0.463) e Franco Morbidelli (7° a 0.464), mentre completano il quadro dei primi 10 le KTM di Pedro Acosta (8° a 0.520) e Brad Binder (10° a 0.662) oltre alla Ducati GP23 di Fabio Di Giannantonio (9° a 0.658), tutti ammessi direttamente in Q2.

Clamorosamente escluso dalla top10 il favorito della vigilia Marc Marquez, che in effetti ha fatto intravedere un potenziale impressionante nei pochissimi giri completati durante la sessione pomeridiana. L’otto volte campione del mondo, dopo un brutto high-side in curva 11 ad inizio turno, è tornato in pista con gomme nuove verso metà turno balzando provvisoriamente davanti a tutti in 1’20″384 per poi rientrare subito ai box terminando anzitempo la sua attività in pista a causa di un forte dolore nella zona costale. Quel tempo a conti fatti si è rivelato insufficiente per restare tra i 10, quindi MM93 (che in base ai primi esami non avrebbe fratture) dovrà passare dal Q1.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP 2024

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’19.622 23 26 302.5

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’19.962 30 32 0.340 0.340 305.0

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’19.984 27 31 0.362 0.022 304.2

4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’20.029 26 32 0.407 0.045 300.0

5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’20.061 24 30 0.439 0.032 305.9

6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’20.085 21 25 0.463 0.024 305.9

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’20.086 27 28 0.464 0.001 304.2

8 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’20.142 25 28 0.520 0.056 306.8

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’20.280 22 23 0.658 0.138 300.0

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’20.284 29 31 0.662 0.004 305.0

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’20.285 25 28 0.663 0.001 305.0

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’20.344 25 27 0.722 0.059 301.6

13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’20.384 6 7 0.762 0.040 300.0

14 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’20.407 29 30 0.785 0.023 303.3

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’20.613 19 26 0.991 0.206 299.1

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’20.668 24 27 1.046 0.055 300.8

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’20.868 29 32 1.246 0.200 300.0

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’20.886 26 29 1.264 0.018 298.3

19 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’20.901 24 26 1.279 0.015 304.2

20 87 Remy GARDNER AUS Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.405 23 27 1.783 0.504 301.6

21 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’21.574 23 30 1.952 0.169 300.8

22 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.847 5 26 2.225 0.273 300.0