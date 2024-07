MotoGP, ufficiale: Remy Gardner sostituirà Rins al GP della Germania

Adesso è ufficiale: Remy Gardner sostituirà Alex Rins al GP della Germania, nono appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito del Sachsering. La notizia, già circolata con insistenza nelle scorse ore, è stata confermata nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del Campionato.

Il centauro, attualmente impegnato in Superbike, ritorna nella classe Regina a due anni di distanza dall’ultima volta, quando prese parte alla stagione 2022 dopo aver vinto l’anno prima il titolo in Moto2.

L’australiano, pronto a salire in sella alla M1 del Team Monster Energy Yamaha MotoGP, ha accolto con entusiasmo l’opportunità che avrà nel weekend: “Spero innanzitutto che Alex si riprenda velocemente e gli auguro il meglio – ha detto Gardner – Sono davvero entusiasta di questa sfida e ringrazio Yamaha per aver pensato a me. Sfrutterò questa importante esperienza per imparare, visto che salirò su una moto nuova. Tornare in MotoGP è sempre bello, non vedo l’ora di godermi questo fine settimana”.

Ricordiamo che Rins ha superato con successo l’intervento chirurgico a seguito dell’infortunio al polso causato da un highside nella prima curva della gara lunga di Assen. Il pilota potrà tornare in pista tra un mese; avrà dunque tutto il tempo necessario per programmare la riabilitazione approfittando della pausa che scatterà dopo la tappa in terra teutonica.