MotoGP, Raul Fernandez rinnova con Aprilia Trackhouse Racing

Il sodalizio continua. Trackhouse Racing ha comunicato che Raul Fernandez sarà parte della squadra in MotoGP anche nelle stagioni 2025 e 2026. Reduce dalla prima fila conquistata nel GP di Germania e prima del GP Monster Energy di Gran Bretagna in programma a Silverstone, c’è l’annuncio del rinnovo di contratto per il centauro spagnolo.

La velocità dell’iberico ha convinto i vertici della scuderia a investire su di lui, vista l’affinità crescente con l’Aprilia RS-GP23. Una squadra desiderosa di dar seguito al progetto “Giovani” e Fernandez rientra in questa politica. Lo spagnolo è approdato in top class nel 2022, dopo aver chiuso il 2021 in seconda posizione nel Mondiale di Moto2, ottenendo otto vittorie.

“Sono super contento di restare con il team Trackhouse Racing MotoGP. Questo è tutto ciò che volevamo; questo nuovo progetto con Justin e Davide è grandioso e hanno messo su un ottimo team. Per il futuro hanno un’idea chiara su ciò che vogliono fare e per me dall’inizio dell’anno la priorità era provare a restare a far parte del team. Alla fine sarò qui anche per i prossimi due anni e questo mi rende molto soddisfatto ma, ovviamente, significa anche che avremo tanto lavoro da fare. Nel 2025 e 2026 avremo tutto materiale da ufficiali, ovviamente questa è una grande notizia e a breve avremo a disposizione una moto nuova che dovremo usare bene anche per preparare bene il prossimo anno”, ha dichiarato Fernandez.

“Dobbiamo restare calmi, capire tutto della moto e vedere cosa dobbiamo fare per la stagione 2025, è molto importante. Trackhouse Racing MotoGP è un team eccezionale, adoro le idee di questa struttura americana e sono anche contento di vedere le ambizioni di Justin. È nuovo in MotoGP ma è pronto a portare qui qualcosa di diverso e spero che riusciremo a fare la differenza. A Silverstone riceveremo le specifiche 2024 di upgrade da parte di Aprilia e sarà davvero avvincente. La prima parte di quest’anno è già andata bene, specialmente gli ultimi quattro Gran Premi, dato che siamo riusciti a fare dei grossi step e a trarre il massimo dalla moto. Sento che al momento siamo al limite e quindi è fantastico salire ora sulla nuova Aprilia. Avremo lo stesso materiale del team dei piloti ufficiali e di Miguel, quindi sarà interessante capire quale sarà il nostro livello nel campionato“, ha concluso l’iberico.