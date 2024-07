MotoGP, Marc Marquez: “Vincerò ancora un Mondiale. Quest’anno spero di rimanere nella top3”

La MotoGP è andata ufficialmente in vacanza. Il mese di luglio servirà ai piloti per staccare la spina e ricaricare le pile in vista del ritorno in pista che, giova ricordarlo, è fissato per il fine settimana del 2-4 agosto in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone. Anche se effettivamente non siamo ancora alla metà esatta del campionato, è già tempo di primi bilanci.

Li ha fatti anche Marc Marquez, in una lunga intervista rilasciata a DAZN. Il pilota spagnolo, approdato quest’anno nel team Ducati Gresini, spiega quello che la gente si aspetta da lui: “Mi parlano di titolo mondiale. Ci sono stato vicino a livello di classifica, ma preferisco essere realistico. E, oggettivamente, non posso essere della partita se la domenica cado, se devo correre in difesa o commetto un errore. Non solo. Ci sono due piloti, non uno, ma due, che sono costantemente più veloci di noi e stanno performando meglio. Devono succedere molte cose per tornare in corsa. Per ora non mi sento in lizza”.

La lotta per il titolo 2024, secondo il Cabroncito, ha un chiaro favorito: “In questo momento vedo Pecco più forte. Ha stabilità mentale e sta ottenendo ottimi risultati. Sta portando l’inerzia dalla sua parte. Sappiamo che in un paio di gare può cambiare tutto, ma da un po’ è in grande spolvero”.

Il nativo di Cervera fissa il suo obiettivo in vista del finale di Campionato: “Corro con la GP23 per cui una moto inferiore alla GP24. Anche per questo motivo l’obiettivo sarà rimanere tra i primi tre, ma non sarà facile tenere a bada Bastianini”. Lo spagnolo poi lancia una previsione che farà “rumore” all’interno del Circus: “Per quest’anno va così. Dal prossimo Campionato voglio essere davvero nella lotta per il titolo. Penso che vincerò un altro Mondiale. Spero almeno uno”.

Dopo un annuncio quanto mai bellicoso, si torna a parlare del suo approdo in Ducati: “Sono stati molto chiari con me, mi hanno detto che vedendo i miei progressi nelle prime 6 gare con la moto 2023, credevano che potessi fare bene anche con la moto ufficiale. Io ho accettato. Avevo anche altre opzioni, certo. Andare in Aprilia o KTM erano sul tavolo. Era un’opzione reale e fattibile”.

Ultima battuta su Francesco Bagnaia, il suo nuovo vicino di box: “Come vivrà il mio arrivo nel suo team? Se fosse lui la affronterei come una sfida. Il pilota con più Mondiali in griglia mi viene messo accanto con la stessa moto e farò di tutto per far vedere alla gente che l’ho battuto. Almeno io la vivrei così. Non so nel suo caso”.