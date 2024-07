MotoGP, Bagnaia-Marquez in Ducati e Martin-Bezzecchi in Aprilia. Compagni di squadra ‘scomodi’, ma chi lo sarà per chi?

Francesco Bagnaia e Marc Marquez; Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Questo l’esito del “gioco delle coppie” generato dal mercato piloti della MotoGP in ottica 2025. Curiosamente, Ducati e Aprilia avranno nei propri factory team due tandem italo-spagnoli che promettono scintille. Soprattutto quello in seno all’azienda di Borgo Panigale, poiché Pecco ed El Trueno de Cervera non si amano affatto.

Sorge dunque spontanea una riflessione. Nel motorsport si dice che “il compagno di squadra sia il primo dei propri avversari”. È evidente come due dei tre centauri più competitivi proposti dal nostro Paese nell’epoca contemporanea avranno a che fare con una presenza molto ingombrante nel proprio box. Viene però da chiedersi “chi sarà scomodo per chi”.

In particolare, pensiamo al caso di Ducati. Sarà Marquez lo scomodo team-mate di Bagnaia, o viceversa? Il ventisettenne piemontese è a tutti gli effetti il pilota di riferimento per l’azienda bolognese, che ha creduto fortemente in lui. Pecco ha ripagato la fiducia riposta, riportando il numero 1 sul cupolino di una Desmosedici quindici anni dopo Casey Stoner, difendendo poi con successo il titolo nella stagione seguente.

Bagnaia è un punto cardinale per Ducati, nonché l’unico prodotto della cantera a non mollare il branco nel 2025. Al contrario, Marquez è a tutti gli effetti un corpo estraneo, infilatosi di prepotenza nel Factory Team di chi detta legge oramai da un triennio. Insomma, il blasone e il carisma di Marc non sono in discussione, ma si troverà in un meccanismo i cui ingranaggi ruotano attorno al compagno di squadra.

Diverso il caso di Aprilia. Vero che Bezzecchi è un italiano in un team italiano, ma certe logiche nazionalistiche non appartengono più al mondo della MotoGP (ammesso siano mai esistite, se non per mere ragioni di sponsorizzazione). Non è certo quanto accadrà nella Casa di Noale nel 2025, dove Martinator e il Bez partiranno alla pari. Chi sarà scomodo per chi verrà determinato, dunque, dal rendimento di ognuno.