MotoGP, Jorge Martin: “Ci sarà grande bagarre con Bagnaia e Marquez. Posso ripetere la doppietta del 2023”

Il lungo weekend del Gran Premio di Germania 2024 si è aperto per la MotoGP al Sachsenring con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui hanno parlato tra gli altri i primi tre del campionato. Jorge Martin, leader della generale, sarà uno dei favoriti del weekend teutonico dopo aver fatto doppietta un anno fa tra Sprint e gara della domenica.

“Il livello è molto migliore rispetto al 2023, qui sarà interessante: ci sarà grande bagarre con Marc e Pecco. Mi sento forte e fiducioso. L’anno scorso è stato fantastico perché ho vinto la Sprint al sabato e la gara la domenica, penso di potermi ripetere. Staremo a vedere. L’anno scorso guardavo i video on-board di Marc in preparazione per il Sachsenring. Chissà, magari mi hanno aiutato anche a vincere“.

Sul passaggio del team Prima Pramac da Ducati a Yamaha nel 2025: “Dovreste chiedere a Campinoti e al team. Ci sono delle cose positive per la squadra nel passare a Yamaha, ma non sono io che devo rispondere“. Sulle voci di una trattativa di Lewis Hamilton con Gresini per acquisire il team: “A volte sono solo speculazioni. Se succedesse, sarebbe interessante. Il nostro sport sta crescendo e ci saranno tante cose interessanti in futuro“.

Sulla possibilità di fare la differenza nella curva 11 al Sachsenring: “Non so, l’anno scorso sicuramente ero competitivo. Spero di esserlo ancora. Io e Pecco eravamo molto vicini, lui mi ha anche superato in quel punto ma anch’io ho fatto lì due sorpassi in ogni gara. Sicuramente è una curva che devo prendere in considerazione seriamente“.