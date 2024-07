MotoGP, GP Gran Bretagna 2024: numeri, statistiche, curiosità. Nessun pilota in attività ha (ancora) vinto 2 volte a Silverstone!

Il decimo round del Motomondiale 2024 avrà luogo nel weekend che si chiuderà domenica 4 agosto, giorno in cui ammireremo la 46ma edizione iridata del Gran Premio di Gran Bretagna, la prima corsa della storia a rappresentare l’evoluzione di un appuntamento antecedente. Anzi, la sostituzione, perché l’evento nasce nel 1977 per soppiantare il Tourist Trophy dell’Isola di Man, inserito nel calendario iridato dal 1949, ma ormai boicottato da tutti i centauri di vertice a causa della sua pericolosità.

Curioso come, dagli albori del Mondiale agli anni ’70, in terra britannica si siano disputate due gare senza che nessuna avesse la denominazione di “GP di Gran Bretagna”. Si è già detto del TT, al quale è stata data valenza iridata dal 1949 al 1976. Inoltre, non bisogna dimenticare come sino al 1971 si sia corso anche il Gran Premio dell’Ulster, in Irlanda del Nord.

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha avuto due sedi distinte. Silverstone dal 1977 al 1986, Donington Park dal 1987 al 2009, nuovamente Silverstone dal 2010 a oggi. Dunque, nel 2024, verranno pareggiati i conti fra i due autodromi, 23 edizioni organizzate a testa! A questo giro, a fini statistici, tocca ragionare sul doppio binario. L’appuntamento britannico non è stato itinerante, ma i due palcoscenici hanno la stessa dignità.

I DATI – CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie nel GP di Gran Bretagna:

Valentino ROSSI (6). Il Dottore ha trionfato nel 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2015. Nei primi cinque casi a Donington Park, nell’ultimo a Silverstone.

Piloti con più vittorie a Silverstone:

ROBERTS Kenny Sr. (1978, 1979, 1983)

LORENZO Jorge (2010, 2012, 2013)

Piloti in attività con vittorie a Silverstone:

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2016}

1 – RINS Alex (ESP) {2019}

1 – QUARTARARO Fabio {2021}

1 – BAGNAIA Francesco {2022}

1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2023}

Italiani vincitori nel GP di Gran Bretagna:

UNCINI Franco (1982)

CADALORA Luca (1993)

ROSSI Valentino (2000, 01, 02, 04, 05, 15)

BIAGGI Max (2003)

DOVIZIOSO Andrea (2009, 2017)

BAGNAIA Francesco (2022)

Italiani vincitori a Silverstone:

UNCINI Franco (1982)

ROSSI Valentino (2015)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

BAGNAIA Francesco (2022)

Moto vincitrici a Silverstone:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

8 – YAMAHA (1978, 2021)

6 – SUZUKI (1977, 2019)

5 – HONDA (1985, 2014)

2 – DUCATI (2017, 2022)

1 – APRILIA (2023)

Piloti vincitori con moto differenti a Silverstone:

MAMOLA Randy (Suzuki 1; Honda 1)

Piloti vincitori sia a Donington Park che a Silverstone:

STONER Casey (Donington 2; Silverstone 1)

ROSSI Valentino (Donington 5; Silverstone 1)

DOVIZIOSO Andrea (Donington 1; Silverstone 1)

Vincitore Sprint 2023.

MARQUEZ Alex (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Silverstone:

5 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2015, 2017, 2019}

1 – ESPARGARO’ Pol (ESP) {2021}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2022}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023}

SILVERSTONE – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – CLUZEL Jules (FRA)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – ESPARGARO Pol (ESP)

2013 – REDDING Scott (GBR)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – NAKAGAMI Takaaki (JPN)

2018 – Gara cancellata causa maltempo

2019 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2023 – ALDEGUER Fermin (ESP)

Augusto Fernandez merita una citazione, essendo l’unico a essersi ripetuto nel corso degli anni. Il dato più eclatante è rappresentato dal fatto che nessun italiano sia ancora riuscito a vincere nella categoria cadetta! Anzi, per il nostro Paese, potremmo ribattezzarla “maledetta”. Tre le piazze d’onore, raccolte da Franco Morbidelli (2016), Mattia Pasini (2017) e Marco Bezzecchi (2021).

SILVERSTONE – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – RINS Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – CANET Aron (ESP)

2019 – RAMIREZ Marcos (ESP)

2021 – FENATI Romano (ITA)

2022 – FOGGIA Dennis (ITA)

2023 – ALONSO David (COL)

In Moto3 nessuno ha mai bissato una propria affermazione. A differenza della classe intermedia, si contano due successi italiani (Fenati e Foggia). Comanda la Spagna, seppur non vinca dal 2019.