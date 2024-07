MotoGP, Franco Morbidelli: “Una Sprint Race solida, per la gara lunga devo trovare qualche decimo”

Segnali importanti di Franco Morbidelli. Il pilota romano ha concluso al quinto posto nella Sprint Race del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Sachsenring il portacolori del team Ducati Pramac ha messo in scena una prova solida nella quale ha mancato il podio, ma ha confermato come il percorso di crescita sia ormai evidente.

Il suo compagno di team Jorge Martin ha vinto la gara con 676 millesimi di margine su Miguel Oliveira, mentre completa il podio Francesco Bagnaia a 1.311. Quarta posizione per Enea Bastianini a 1.458, quinta proprio per Franco Morbidelli a 5.600, mentre Marc Marquez è risalito fino al sesto posto a 6.2 con Maverick Vinales settimo in scia. Ottavo Brad Binder a 9.0, nono Alex Marquez a 9.2, quindi decimo Marco Bezzecchi a 10.8.

Al termine della gara su distanza ridotta il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa post-gara: “Direi che ho disputato una gara solida, purtroppo ho perso troppo tempo nelle prime fasi per colpa di una partenza non eccezionale. Ci mancano un paio di decimi per rimanere in battaglia con i primi, ma sono comunque riuscito a chiudere in quinta posizione, provando buone sensazioni con la mia moto”.

Ultima battuta sul feeling con la sua Ducati e, soprattutto, cosa si aspetta dalla sua domenica in terra teutonica: “Mi sono trovato bene lungo tutto il corso della giornata. In vista della gara lunga proverò a migliorare qualche dettaglio per trovare quei centesimi che mi mancano, specialmente pensando alla seconda parte della gara”.