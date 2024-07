MotoGP, Alex Marquez: “Una domenica eccezionale! Fantastico salire sul podio assieme a Marc”

Alex Marquez festeggia dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Sul tracciato del Sachsenring il pilota spagnolo ha centrato il miglior risultato stagionale, salendo sul podio a braccetto con il fratello Marc, giunto secondo alle spalle di “Pecco” Bagnaia.

Il due-volte campione del mondo ha vinto la gara in terra teutonica con 3.8 secondi di margine sul Cabroncito, quindi terzo proprio Alex Marquez a 4.3. Quarto Enea Bastianini a 5.3 davanti a Franco Morbidelli, quinto a 5.5 e Miguel Oliveira sesto a 10.4. Settimo Pedro Acosta a 14.7, ottavo Marco Bezzecchi a 14.9, quindi nono Brad Binder a 15.0, mentre completa la top10 Raul Fernandez a 16.3.

Al termine della gara il pilota classe 1996 ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport: “Una domenica davvero eccezionale. Sapevo che il mio posteriore non andava bene come quello dei piloti che mi precedevano, per cui quella era una prima incognita. Sinceramente mi aspettavo che Oliveira fosse un po’ più veloce, per cui non pensavo di poter raggiungere il podio. Io, ad ogni modo, ho fatto la mia gara e, con la caduta di Martin, ho capito che sia io sia Marc eravamo sul podio”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Sono stati 30 giri intensi. Ho partecipato a diverse lotte e ho dato il massimo fino alla conclusione. Purtroppo nelle battute conclusive non ne avevo più e non ho potuto oppormi al sorpasso di Marc. Ma non perchè fosse mio fratello, non potevo oppormi a prescindere”.