MotoGP: Alex Marquez resta in Gresini, rinnovato il contratto sino al 2026

Il mercato della MotoGp in vista delle prossime stagioni trova un ulteriore tassello nel suo puzzle ricco di variabili e non sempre facilmente intuibile. Il team Gresini Racing ha infatti reso noto che Alex Marquez sarà uno dei rider della sua line up fino al 2026.

Lo spagnolo, fratello di Marc Marquez, proseguirà quindi nel suo rapporto con una delle formazioni dell’orbita Ducati: “Continuare in Gresini – ha detto lo stesso Alex Marquez – era il mio obiettivo principale. Da quando sono atterrato in questa realtà il mio target è stato quello di arrivare a ridosso dei migliori con costanza, ed è qualcosa che ancora non ho raggiunto”.

Poi il classe 1996 ha aggiunto: “L’inizio di stagione non è si è sviluppato come speravamo, ma la squadra è forte e so dove possiamo arrivare. Quindi semplicemente ringraziare Nadia Padovani (numero uno della scuderia, ndr) per la fiducia e sono sicuro che ripagheremo presto con della pizza all’ananas celebrativa”.

Nel 2024, Alex Marquez ha sin qui raccolto 62 punti. Al momento nella classifica piloti occupa la decima posizione. Ad Assen, nel GP d’Olanda, l’ultima gara corsa prima dell’annuncio di questo rinnovo, l’iberico si è classificato in ottava posizione.