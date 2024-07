MX2: in Repubblica Ceca prosegue la sfida tra de Wolf e Coenen per il titolo

Dopo la parentesi indonesiana, il Mondiale 2024 di motocross, classe MX2, ritorna in Europa. Questo weekend si svolgerà infatti il GP della Repubblica Ceca, tredicesimo appuntamento del calendario in scena nel circuito di Loket, città facente parte del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary.

Una tappa che vedrà al via i due grandi protagonisti della stagione in corso. Stiamo parlando ovviamente di Kay de Wolf e di Lucas Coenen, piloti dell’Husqvarna attualmente primo e secondo nella classifica generale con quarantanove punti di scarto (576 contro 526).

Ma attenzione, perché alla finestra rimane sempre Simon Laengenfelder che, forte dei suoi 509 punti, può provare ad insidiare i primi due della classe, sparigliando le carte ad un Mondiale che sta regalando emozioni gara dopo gara.

Sarà comunque difficile prevedere cosa potrà accadere sulla pista ceca. Anche perché lo scorso anno, in un fine settimana disputato praticamente nello stesso periodo, a salire in cattedra fu Andrea Adamo che, dopo aver vinto la qualifying race, si impose in gara-2, mentre il GP andò al belga Jaago Jeerts. L’occasione sarà proprizia dunque anche per il centauro italiano, forgiato da quel positivo secondo posto nella gara-2 del secondo weekend in Indonesia.

Ci saranno ovviamente tante variabili, le condizioni atmosferiche tra tutti. Ma i presupposti per vivere un fine settimana intenso.