Motocross, Herlings vince gara-1 a Loket in MXGP davanti a Prado e Gajser. 8° Guadagnini

Dopo la tripletta di Lombok, Jeffrey Herlings continua a macinare punti pesanti e vince la prima manche del Gran Premio di Repubblica Ceca 2024, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale Motocross classe MXGP. Sul fondo duro di Loket, il fenomeno olandese della KTM ha dato spettacolo mettendo in mostra un passo devastante e avendo la meglio in gara-1 davanti ai suoi avversari principali in chiave iridata.

Herlings, autore di una partenza solida e 4° in uscita da curva 1, ha effettuato due sorpassi già nel corso del primo giro lanciandosi subito all’inseguimento del leader Jorge Prado e mettendolo sotto pressione. Il cinque volte campione del mondo, decisamente più veloce rispetto alla concorrenza, ha superato il talento spagnolo della GasGas dopo una decina di minuti facendo poi il vuoto ed involandosi verso un successo in solitaria che lo avvicina ulteriormente alla testa del Mondiale.

Alle spalle di Prado ha completato il podio in terza posizione lo sloveno della Honda Tim Gajser, mentre lo svizzero Jeremy Seewer ha chiuso quarto dopo essersi aggiudicato l’holeshot in partenza con la sua Kawasaki. Luci e ombre sul fronte italiano, con un positivo 8° posto di Mattia Guadagnini e altri tre piazzamenti a punti: 15° Ivo Monticelli, 16° Alberto Forato e 17° Andrea Bonacorsi.

Gajser, al termine di gara-1 a Loket, conserva la tabella rossa di leader della generale con un margine di 33 punti su Prado e 48 su un Herlings ormai sempre più minaccioso, mentre tutti gli altri sono ormai tagliati fuori dai giochi con un gap di oltre 150 lunghezze.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP REPUBBLICA CECA 2024 MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:28.688 0.000 50.962 25

2 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:36.782 8.094 50.769 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:39.130 10.442 50.713 20

4 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:48.785 20.097 50.485 18

5 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:03.848 35.160 50.134 16

6 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:15.376 46.688 49.868 15

7 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 34:21.083 -1 Lap 49.863 14

8 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:26.655 5.572 49.729 13

9 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:30.377 9.294 49.640 12

10 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:32.080 10.997 49.599 11

11 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 34:41.336 20.253 49.378 10

12 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 34:42.403 21.320 49.353 9

13 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 34:47.288 26.205 49.237 8

14 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:12.192 51.109 48.657 7

15 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 35:15.708 54.625 48.576 6

16 303 FORATO, Alberto ITA FMI Standing Construct Honda MXGP Honda 35:17.112 56.029 48.544 5

17 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:18.197 57.114 48.519 4

18 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:30.201 1:09.118 48.246 3

19 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:31.600 1:10.517 48.214 2

20 14 PURDON, Tristan RSA ACU Husqvarna 35:51.015 1:29.932 47.779 1

21 224 TERESAK, Jakub CZE ACCR Husqvarna 35:52.534 1:31.451 47.745 0

22 45 KOHUT, Tomas SVK SMF Osicka MX Team KTM 36:05.266 1:44.183 47.464 0

23 322 REPCAK, Pavol SVK SMF KTM 36:09.483 1:48.400 47.372 0

24 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 34:19.236 -2 Laps 47.136 0

25 313 POLAK, Petr CZE ACCR SHR Motorsports Yamaha 34:19.858 0.622 47.121 0

26 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 34:51.230 31.994 46.414 0

27 249 PLCH, Rudolf CZE ACCR Husqvarna 34:55.855 36.619 46.312 0

28 57 BIDZANS, Edvards LAT LAMSF KMP HONDA RACING TEAM POWERED BY KRETTEK Honda 35:01.306 42.070 46.192 0

29 684 FREIBERGS, Uldis LAT LAMSF GASGAS 35:16.971 57.735 45.850 0

30 388 KOUZIS, Panagiotis GRE AMOTOE TM 34:11.916 -3 Laps 44.521 0

31 201 SMOLA, Frantisek CZE ACCR TM 34:13.058 1.142 44.496 0

32 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 34:23.533 11.617 44.270 0

33 278 VERMIJL, Thomas BEL FMB Becker Racing GASGAS 34:39.150 27.234 43.938 0

34 223 TROPEPE, Giuseppe ITA FMI Millionaire Racing Team-ABF Italia Honda 29:01.230 -4 Laps 49.186 0

35 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 26:27.322 -6 Laps 46.761 0

36 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO Husqvarna 22:38.258 -8 Laps 46.240 0

37 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 15:50.499 -11 Laps 48.056 0

38 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 11:04.951 -14 Laps 42.932 0

39 811 STERRY, Adam GBR ACU Schmicker Racing KTM 34.881 -19 Laps 0.000 0

40 579 BRUCE, Bobby GBR ACU Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 35.532 0.651 0.000 0