Moto3, al Sachsenring dominano Veijer e le sanzioni. Lunetta 3° ma penalizzato, come Farioli e Rossi

Collin Veijer ha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato del Sachsenring il pilota olandese ha davvero impressionato, rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali. Oltre al classe 2005 nativo di Staphorst, però, sono le penalizzazioni ad aver preso la ribalta.

L’olandese del team Husqvarna Liqui Moly ha centrato una clamorosa pole position con il tempo di 1:24.885 con la bellezza di 336 millesimi di vantaggio sul colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) che ha girato in 1:25.221. Terzo per un solo millesimo Luca Lunetta (Honda SIC58) in 1:25.222, davanti allo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 501.

Quinto il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 503 millesimi dalla vetta, sesto l’ennesimo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 545, settimo il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 552. Ottavo il giapponese Talyo Furusato (Honda Asia) a 603, nono il su connazionale Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly) a 769, quindi chiude la top10 il nostro Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 821.

Gli altri italiani: 18° tempo per Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 2.092, quindi 21° Filippo Farioli (Honda SIC58), 22° Riccardo Rossi (KTM CIP), mentre è 23° Nicola Carraro (KTM LevelUP).

Ad ogni modo i risultati saranno tutti completamente riscritti viste le penalità per quanto avvenuto in pista.

Farioli, Bertelle, Whatley e Esteban partiranno dalla pit-lane per guida troppo lenta.

Buasri, Carraro, Rossi e Lunetta dovranno completare due long lap penalty per guida troppo lenta.

Yamanaka, Almansa, Ortolà e Nepa dovranno completare un long lap penalty per guida troppo lenta.

Ogden, Suzuki e Furusato hanno ricevuto un “warning” per lo stesso motivo.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della giornata di domani, con la gara che, come tradizione, prenderà il via alle ore 11.00.