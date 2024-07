Moto2: un ottimo Foggia segna il quarto tempo nelle prime prove libere del GP della Germania. Ramirez il migliore

Un ottimo inizio per Dennis Foggia. Il pilota dell’Italtrans Racing Team ha registrato il quarto tempo in occasione della prima sessione di prove libere valide per il GP della Germania, nono appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2 in scena questo weekend presso il prestigioso circuito di Sachsenring.

Il centauro italiano nello specifico ha registrato il tempo di 1:23.569. Un ritardo di +0.222 rispetto alla Only Fans American Racing Team di Marcos Ramirez, leader con il nuovo record della pista fermando il crono a 1’23.347 precedendo Fermin Aldeguer (MB Conveyors Speed UP), secondo a +0.059, e Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), terzo a +0.076.

Vicino l’attuale leader del Mondiale Sergio Garcia (MT Helmtes – MSI), quinto a +0.251. Il diretto rivale AI Ogura è invece decimo a +0.548.

Da segnalare inoltre l’ottava piazza di Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), il quale ha raccolto un ritardo di +0.434 rispetto al primo classificato. In top 14 anche Celestino Vietti (Red Bull KTM Aho) con +0.707.