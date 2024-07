Moto2, Celestino Vietti in pole partendo dal Q1 al Sachsenring! Aldeguer in prima fila, 6° Arbolino

Celestino Vietti è in pole position nel Gran Premio di Germania a Sachsenring! Un fantastico tempo per l’italiano della Red Bull KTM Ajo: 1:22.778 che nessuno è riuscito a scalfire all’ultimo tentativo. Condividerà la prima fila con Jake Dixon e Fermin Aldeguer. Sesto invece Tony Arbolino, efficace al primo tentativo, ma non miglioratosi al secondo.

Come sempre in Moto2, l’equilibrio è massimo e su una pista così corta e breve le differenze si assottigliano ancora di più. Tanti italiani sono in lizza per entrare in Q2 e Dennis Foggia sin dall’inizio della sessione gira su ottimi tempi e riesce ad approdare da secondo alla sessione successiva con il crono di 1:23.164. Il suo tempo viene battuto nel finale da un super Celestino Vietti che si piazza primo con il tempo di 1:23.111, appena davanti al connazionale. In Q2 riescono ad approdare Darryn Binder, giunto a 62 millesimi da Vietti e Senna Agius, quarto con il tempo di 1:23.318.

Equilibrio che permane anche nel Q2 con tutti i piloti che sono separati dai millesimi. All’improvviso tira fuori dal cilindro un tempo incredibile Tony Arbolino che fa 1:23.037, battendo per appena tre millesimi Ai Ogura e per cinque millesimi Diogo Moreira, mentre nel primo tentativo è solo settimo Fermin Aldeguer, ma ad appena 0″125 da Arbolino.

Al secondo tentativo però è Vietti a fare un giro pazzesco sulla scia di Sergio Garcia: 1:22.778 per Celestino che ha tenuto lo stesso rendimento in tutti i settori della pista. Gli va molto vicino Jake Dixon che gli arriva ad appena 47 millesimi, mentre Aldeguer è terzo a 0″127. Lo stesso Garcia poi cade in curva 1 e di fatto compromette il giro di tanti con la bandiera gialla. Scadente la seconda run di Arbolino che con le gomme nuove con riesce a migliorarsi.