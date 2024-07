Moto2: Canet detta legge nella FP2 al Sachsenring. Quinto tempo per Tony Arbolino

Si chiude nel segno di Aron Canet la terza e ultima sessione di prove libere valide per il GP della Germania, nona tappa del Mondiale 2024 di Moto2 di scena nel suggestivo circuito del Sachsenring.

Il centauro in sella alla Fantic Racing ha segnato un tempo di 1:22:744, precedendo di appena nove millesimi la MT Helmets – MSI del leader della classifica piloti Sergio Garcia, secondo davanti alla QJ Motos Gresini Moto2 di Manuel Gonzalez, terzo a +0.030. Ottavo tempo per uno dei diretti di rivali di Garcia, Ai Ogura (MT Helmets – MSI), il quale ha racimolato un ritardo di +0.303; sesto invece un Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) in risalita, come dimostra il gap di +0.206 rimediato malgrado la clavicola fratturata.

In chiave Italia spicca il quinto tempo di Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) con +0.152. Tredicesimo poi Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) con +0.457. Dovrà partire dal Q1 invece Celestino Vietti (Red Bull KTM Aho), diciottesimo a +0.633.

Non ha praticamente disputato la sessione infine uno dei grandi protagonisti del weekend, Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), fermo a causa di una caduta avvenuta proprio nelle battute iniziali del segmento. Il pilota tuttavia aveva già conquistato il pass per la Q2 nella giornata di ieri.