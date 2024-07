Michele Lamberti, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Michele Lamberti ha realizzato il sogno di prendere parte ai Giochi Olimpici. Figlio d’arte, l’azzurro con miglioramenti sostanziali nei 100 dorso si è conquistato il diritto di competere nella specialità, insieme al suo compagno di allenamenti Thomas Ceccon. Uno stimolo per lui il fatto di aver come riferimento un campione di questa levatura e la sua crescita cronometrica ne è una logica conseguenza (53.35 nei 100 dorso). Il suo obiettivo sarà quello di approdare alle semifinali della gara individuale, magari accompagnando il tutto con il nuovo personale e poi il sogno dell’atto conclusivo. Sarà poi coinvolto anche nella staffetta mista e mista mixed in caso di necessità.

Nome: Michele

Cognome: Lamberti

Luogo e data di nascita: Brescia, 3 novembre 2000

Sport e disciplina: nuoto (100 dorso, 4×100 mista, 4×100 mista mixed)

Quando gareggia: domenica 28 luglio (batterie 100 dorso), domenica 28 luglio (semifinale 100 dorso), lunedì 29 luglio (finale 100 dorso), venerdì 2 agosto (batterie 4×100 mista mixed), sabato 3 agosto (finale 4×100 mista mixed), sabato 3 agosto (batterie 4×100 mista), domenica 4 agosto (finale 4×100 mista)