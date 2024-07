Mauro Nespoli, Olimpiadi Parigi 2024 tiro con l’arco: scheda e giorni di gara

Una carriera di grande esperienza e di grandi successi per Mauro Nespoli che si appresta a partecipare per la quinta volta ai Giochi Olimpici nella sua carriera dopo Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020 (2021). Una carriera che gli ha anche regalato la bellezza di tre medaglie alle Olimpiadi: a Pechino l’argento nella prova a squadre, a Londra l’oro sempre a squadre e tre anni fa a Tokyo l’argento nell’individuale. A quasi 37 anni un’Olimpiade alla quale si presenta ancora da protagonista e in cui proverà ad andare a medaglia sia a squadre, che nell’individuale e nella prova mista.

Nome: Mauro

Cognome: Nespoli

Luogo e data di nascita: Voghera, 22 novembre 1987

Sport e discipina: tiro con l’arco (individuale e prova a squadre, ev. prova mista)

Quando gareggia: giovedì 25 luglio (ranking round individuale), lunedì 29 luglio (torneo a squadre), martedì 30 luglio/mercoledì 31 luglio/giovedì 1 agosto (eliminatorie individuale), venerdì 2 agosto (ev. prova mista), domenica 4 agosto (finali individuale)