Mattia Bottolo, Olimpiadi Parigi 2024 volley: scheda e giorni di gara

Prima chiamata a cinque cerchi per Mattia Bottolo, che sulla carta sarà uno degli schiacciatori di riserva a disposizione del CT Fefé De Giorgi. Il martello si è meritato la convocazione fornendo delle belle prestazioni nelle ultime uscite e punterà a essere una valida alternativa a Michieletto e Lavia di banda, cercando di fare leva su una buona verve offensiva e su delle spiccate qualità difensive. Non è un mistero che l’Italia si presenti ai Giochi per andare a caccia di una medaglia.

Nome: Mattia

Cognome: Bottolo

Luogo e data di nascita: Bassano del Grappa (Vicenza), 3 gennaio 2000

Sport e discipina: volley

Quando gareggia: 26 luglio (Italia-Brasile), 30 luglio (Italia-Egitto), 3 agosto (Italia-Polonia), eventuale 5 agosto (quarti di finale), eventuale 7 agosto (semifinali), eventuali 9-10 agosto (finali)