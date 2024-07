Matteo Berrettini mette nel mirino la top-50 mondiale: come cambia il ranking ATP con la finale a Gstaad

Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Gstaad, dove affronterà il francese Quentin Halys nella giornata di domenica 21 luglio partendo con tutti i favori del pronostico. Il tennista romano è stato impeccabile contro il formidabile greco Stefanos Tsitsipas, riuscendo ad avere la meglio in due set. L’azzurro ha regolato un avversario di altissimo rango con il punteggio di 7-6(6), 7-5 e si è così guadagnato il diritto di poter proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località svizzera.

Matteo Berrettini prosegue nella sua grande scalata del ranking ATP: rispetto all’inizio della settimana ha già guadagnato 24 posizioni ed è ora virtualmente 58mo con 880 punti all’attivo. Ieri il 28enne aveva operato il sorpasso ai danni di Fabio Fognini (virtualmente 69mo con 769 punti) e ha messo nel mirino il ritorno nella top-50: il cammino in terra elvetica può infatti regalare ancora grandi soddisfazioni all’attuale numero 7 d’Italia.

Se Matteo Berrettini dovesse battere Halys e alzare al cielo il trofeo a Gstaad, infatti, planerebbe a quota 965 punti e sarebbe virtualmente il numero 50. Si tratterebbe di un balzo di ben 32 posizioni rispetto all’inizio della settimana e in quel caso supererebbe anche Lorenzo Sonego (ora 53mo con 921 punti). Ricordiamo che l’azzurro non si è qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024, settimana prossima sarà impegnato a Kitzbuehel con l’intento di racimolare altri punti preziosi per il ranking e provare a essere testa di serie agli US Open.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP al 15 luglio: 82mo con 715 punti.

Ranking ATP virtuale con la finale a Gstaad: 58mo con 880 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Gstaad: 50mo con 965 punti.