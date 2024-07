Manila Esposito: “Temevo che l’argento sfumasse per colpa mia”. Iorio: “Credevo di non farcela”. Villa “Ripagate dagli infortuni”

Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa hanno conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme ad Alice D’Amato e Angela Andreoli. La campana è stata impeccabile fino all’errore conclusivo commesso al corpo libero, l’emiliana è stata strepitosa alle parallele asimmetriche nonostante un trauma distorsivo, la bergamasca si è ripresa la rivincita dopo l’assenza a Tokyo per infortunio.

MANILA ESPOSITO: “Quando ho finito il mio esercizio al corpo libero ho avuto un po’ di timore che la medaglia sfumasse per colpa mia, ma poi c’è stata la gioia finale“.

ELISA IORIO: “Dopo le qualifiche non mi aspettavo di tornare a fare parallela, ma con l’aiuto di tutto lo staff ho fatto la gara. Sono contenissima, non riesco a spiegare queste emozioni“.

GIORGIA VILLA: “Il più grande obiettivo per me e penso per tutte noi sono le Olimpiadi. Questa medaglia ci ripaga degli infortuni e dei momenti difficili che abbiamo vissuto nel corso degli anni“.