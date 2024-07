Manila Esposito, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Manila Esposito si presenta alle Olimpiadi dopo aver dominato le ultime Olimpiadi: oro nel concorso generale individuale, alla trave, al corpo libero, con la squadra. Un tripudio totale a Rimini, dove la 17enne (al debutto ai Giochi, dove sarà una delle più giovani azzurre in gara) ha dimostrato tutto il suo talento sconfinato e ha fatto capire che può sognare in grande ai Giochi: sarà cruciale nel team event dove l’Italia insegue il podio, ma potrebbe provare a battagliare per qualcosa di importante anche sui 10 cm, al quadrato e nel giro completo.

Nome: Manila

Cognome: Esposito

Luogo e data di nascita: Boscotrecase (Napoli), 2 novembre 2006

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Domenica 28 agosto (qualificazioni), eventuale martedì 30 luglio (finale a squadre), eventuale giovedì 1° agosto (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)