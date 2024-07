Luciano Darderi, Olimpiadi Parigi 2024 tennis: scheda e giorni di gara

Nato in Argentina, ma sempre stato rappresentante dell’Italia a livello internazionale, Luciano Darderi è esploso quest’anno. Dalla vittoria all’ATP 250 di Cordoba ha rapidamente scalato la classifica e ora è a ridosso dei primi 30. Non essendo testa di serie, per lui ci sarà bisogno di un buon tabellone per poter sognare qualcosa d’importante, ma che sul rosso possa dare fastidio a molti è una realtà assodata.

Nome: Luciano

Cognome: Darderi

Luogo e data di nascita: Villa Gesell (Argentina), 14 febbraio 2002

Sport e disciplina: tennis, singolare maschile

Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno). Eventuali: lunedì 29 o martedì 30 luglio (2° turno), mercoledì 31 luglio (3° turno), giovedì 1° agosto (quarti di finale), venerdì 2 agosto (semifinale), sabato 3 agosto (finale bronzo), domenica 4 agosto (finale oro).