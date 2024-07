Luca Curatoli, Olimpiadi Parigi 2024 scherma: scheda e giorni di gara

Seconda Olimpiade della carriera per Luca Curatoli. Il napoletano si presenta con le ambizioni di conquistare una medaglia individuale, visto che è sicuramente uno degli outsider di lusso per salire sul podio, cosa già fatta più volte in Coppa del Mondo nelle ultime stagioni. Lo sciabolatore campano sarà poi uno dei componenti del quartetto, che proverà a salire sul podio.

Nome: Luca

Cognome: Curatoli

Luogo e data di nascita: Napoli, 25 Luglio 1994

Sport e disciplina: Scherma (sciabola maschile)

Quando gareggia: sabato 27 Luglio (prova individuale) e mercoledì 31 Luglio (prova a squadre)